AVERI Firea, salariu de aproape 10.000 de lei; Negoiţă și Toader, plini de datorii; Tudorache se dă sărac, Florea galop de sănătate, Băluță în grafic

Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu de aproape 10.000 de lei pe lună, cu 3.400 de lei mai mare decât în 2016, totalizând un venit de peste 119.000 de lei pe an, potrivit declaraţiei sale de avere. Firea are şase terenuri, cumpărate de ea sau de soţul acesteia, primarul Voluntariului Florentin Pandele, care, la rândul său, declară o casă şi un autoturism Mercedes Benz. Robert Negoiţă a obţinut anul trecut, în calitate de primar al Sectorului 3, 92.103 lei, adică a avut un salariu de 7.675 de lei pe lună. Statul i-a luat lui Negoiţă prin executare silită mai multe terenuri intravilane, apartamente şi locuri de parcare, iar datoriile lui se ridică la peste 11 milioane de euro şi peste 268,5 milioane de lei, doar la ANAF având de plătit peste 241 de milioane de lei. Primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă are două terenuri, un apartament, o casă şi bijuterii, ceasuri şi tablouri de aproape 15.000 de euro, precum şi 20.000 de euro în numerar, în timp ce primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache nu are nici case, nici terenuri şi şi-a vândut anul acesta şi cele trei maşini pe care le avea, relatează news.ro

Primarul Capitalei, Gabriela Firea - salariu de aproape 10.000 de lei pe lună anul trecut, cu 3.400 de lei mai mult decât în 2016, şi bijuterii şi tablouri în valoare totală de 240.000 de euro

Potrivit declaraţiei de avere a Gabrielei Firea pe anul 2017 publicată pe site-ul Primăriei Capitalei, edilul a avut, anul trecut, un venit de 119.241 de lei, însemnând un salariu de 9.936 de lei pe lună. Comparativ cu anul 2016, când Firea înregistra un venit de 39.251 de lei, adică 6.541 de lei pe lună, salariul primarului general a crescut cu 3.395 de lei.

Şi salariul soţului său, Florentin Pandele, a crescut. În calitate de primar al oraşului Voluntari, Pandele a obţinut, în 2016, un venit de 48.077 de lei, însemnând un salariu de peste 4.000 de lei, în timp ce în 2017, venitul său a fost de 81.646 de lei, deci 6.803 lei pe lună. Salariul lui Pandele a crescut cu aproape 3.000 de lei.

De asemenea, Gabriela Firea deţine în Voluntari două terenuri forestiere dobândite prin cumpărare succesiune, în suprafaţă de 1.152 de metri pătraţi fiecare. La acestea se adaugă terenurile aflate pe numele soţului său, respectiv un teren intravilan de 1.500 de metri pătraţi şi un teren extravilan de 60.000 de metri pătraţi, ambele în localitatea Sineşti, judeţul Ilfov, dobândite prin moşternire, şi două terenuri intravilane în Petrăchioaia, judeţul Ilfov, de 1.740 de metri pătraţi, respectiv 500 de metri pătraţi, dobândite prin cumpărare.

Pe cel din urmă teren se află construită şi o casă în suprafaţă totală de 240 de metri pătraţi, deţinută împreună cu soţul său.

Primarul Capitalei mai are şi au autoturism Mercedez Benz din 2010, precum şi bijuterii din platină, aur alb şi galben, de 14 şi 18 karate, simple sau cu metale preţioase şi semipreţioase şi tablouri în valoare totală de 240.000 de euro, dobândite înainte sau după căsătorie.

Gabriela Firea are deschise trei conturi. Unul deschis în 2003 în care are 18.222 de lei şi două deschise în 2005, unul cu 1.003 dolari şi altul cu 1.003 euro. Un al patrulea cont a fost deschis anul trecut pe numele lui Florentin Pandele, în care are 9.372 de lei.

În ceea ce priveşte datoriile, Gabriela Firea mai are de plătit 35.288 de euro dintr-un credit pe 20 de ani de 76.500 de euro, contractat în 2005 înainte de căsătorie.

Primarul Capitalei trebuie să recupereze 69.000 de euro împrumutaţi după căsătorie unor prietene, unele ajunse consilieri personali la PMB.

Conform declaraţiei de interese, Gabriela Firea este asociat la trei firme: Tudor Imob Media SRL, unde are 20 de acţiuni în valoare totală de 200 de lei, Vanem Comerţ şi Servicii SRL, unde deţine şase acţiuni în valoare totală de 120 de lei şi Săptămâna financiară, unde are 100 de acţiuni în valoare totală de 37.500 de lei.

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache - fără case, terenuri sau maşini

Daniel Tudorache nu deţine niciun teren, nicio casă şi a vândut în luna mai a acestui an şi cele trei autoturisme Toyota pe care le cumpărase în 2001, 2002 şi 2003, obţinând pe ele 2.600 de euro, 2.800 de euro şi, respectiv, 4.000 de euro, conform ultimei sale declaraţii de avere.

Primarul nu are nici investiţii şi nici datorii. În ceea ce priveşte venitul, primarul Sectorului 1 a obţinut anul trecut 88.127 de lei, adică un salariu de 7.344 de lei pe lună.

Primarul Sectorului 2, Mugur Mihai Toader - salariu de peste 7.000 de lei şi datorie de 30.000 de euro la o "persoană fizică”

Potrivit declaraţiei sale de avere, primarul Sectorului 2 a avut anul trecut un venit de 88.120 de lei, însemnând un salariu lunar de 7.343 de lei. În acelaşi timp, soţia sa a câştigat 35.000 de lei anul trecut, adică un salariu de 2.916 lei pe lună, ea figurând ca angajat - consilier superior la SC Hidro Tarniţa SA, o societate înfiinţată de stat pentru realizarea unei hidrocentrale la Tarniţa, lângă Cluj.

Familia primarul Sectorului 2 deţine o cotă parte dintr-un teren agricol în judeţul Argeş, moştenit de Gloria Toader, soţia sa, în 2002, cu o suprafaţă de peste 8 hectare, şi o cotă parte dintr-un teren intravilan, dobândit în acelaşi fel şi în acelaşi an, tot în judeţul Argeş, având o suprafaţă de 1,37 de hectare. De asemenea, familia Toader mai deţine un apartament de 65 de metri pătraţi în Sectorul 3 al Capitalei şi o casă de vacanţă de 160 de metri pătraţi în Argeş.

Primarul Sectorului 2 are un autoturism Dacia, an de fabricaţie 1998 şi un autoturism Renault Megane, an de fabricaţie 2005, precum şi icoane, bijuterii şi tablouri dobândite în perioada 1987 - 2018 în valoare de aproximativ 10.000 de euro.

Mihai Toader are deschise două conturi în lei, unul la BCR în valoare de 65.295 de lei şi unul la Banca Transilvania, cu 18.045 de lei. În acelaşi timp, primarul are o datorie de 30.000 de euro la o „persoană fizică”.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă - datorii de peste 11 milioane de euro şi peste 268,5 milioane de lei; doar la ANAF are de plătit peste 241 de milioane de lei

Potrivit declaraţiei sale de avere, document care are peste 50 de pagini, Robert Negoiţă a obţinut anul trecut, în calitate de primar, 92.103 lei, adică a avut un salariu de 7.675 de lei pe lună. Comparativ cu anul 2016, când primarul Sectorului 3 a avut un venit de 64.668 de lei, adică un salariu de 5.389 de lei, salariul lui Negoiţă a crescut cu 2.286 de lei. De asemenea, primarul a primit aproximativ 2,8 milioane de lei reprezenând preţul de adjudecare al imobilelor executate silit de ANAF la licitaţiile publice din anul 2017.

Robert Negoiţă are 17 terenuri arabile, cumpărate în perioada 2006 – 2008 în Popeşti Leordeni, cu suprafeţe cuprinse între 1.700 şi 15.000 de metri pătraţi. La acestea se adaugă şi 11 terenuri intravilane, cu două mai puţine decât în 2016, dobândite tot prin cumpărare în perioada 2001 – 2007. Pe unele dintre ele deţine mai multe locuri de parcare şi drumuri de acces în oraşele Voluntari şi Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, în Bucureşti şi în Constanţa.

În Voluntari, primarul Sectorului 3 şi-a construit trei case în 2006 şi 2007, cu suprafeţe între 324 şi 390 de metri pătraţi. La acestea se adaugă şi casa construită în Constanţa în 2001, de 200 de metri pătraţi, un spaţiu de producţie de 1.000 de metri pătraţi şi parcări construite în Voluntari (426 de metri pătraţi) şi în Popeşti Leordeni (9.398 şi, respectiv, 7.226 de metri pătraţi).

Negoiţă nu are maşini şi nici bijuterii de valoare, în schimb are un cont deschis la Unicredit Ţiriac Bank în valoare de peste 7.300 de euro. De asemenea, el deţine părţi sociale la SC Magic Water Park în valoare de 215.000 de lei (a contribuit cu un apartament din Popeşti Leordeni) şi la SC Domus Stil Real Estate Solutions, în valoare totală de aproape 51,8 milioane de lei.

Primarul Sectorului 3 are mai multe bunuri pe care statul i le-a luat prin executare silită din iulie anul trecut până în martie anul acesta: trei terenuri intravilane în valoare de 643 de lei, 169.448 de lei şi 16.032,27 lei, 16 apartamente, aproape 400 de locuri de parcare şi alte cinci imobile.

Datoriile lui Robert Negoiţă se ridică la peste 11 milioane de euro şi peste 268,5 milioane de lei, doar la ANAF având de plătit peste 241 de milioane de lei.

Astfel, primarul Sectorului 3 are de achitat 1 milion de euro la banca Transilvania, credit luat în 2007 pe 30 de ani şi alţi 4.765.000 de euro la Patria Bank, în timp ce la BCR, sucursala Piteşti, are de achitat 200.000 de euro, iar la Credit Europe Leasing trebuie să plăteasca 5,2 milioane de euro.

De asemenea, Negoiţă are din 2009 o datorie de 837.000 de lei la o firmă de publicitate. Din acelaşi an are de dat la Domus Stil Construct SRL aproape 9,8 milioane de lei, în timp ce la Domul Stil Real Estate Solutions SRL alţi 9,5 milioane de lei. La o altă firmă de construcţii are o datorie de aproape 500.000 de lei, la Confort Leasing SRL are de plătit aproape 2,9 milioane de lei, iar la Route Construct SRL – aproape 650.000 de lei.

Cele mai mari datorii le are la stat: mai mult de 241 de milioane de lei are de dat Robert Negoiţă la ANAF, datorii acumulate între anii 2009 şi 2017. În declaraţia de avere se precizează că deciziile de impunere emise de ANAF au fost contestate în instanţă, iar litigiul este în prezent suspendat în faza procedurii administrative prealabile. Din suma datorată la ANAF, peste 164 de milioane de lei reprezintă dobânda şi penalităţile de întârziere.

În acelaşi timp, Negoiţă trebuie să returneze Primăriei Sectorului 3 aproape 60.000 de lei, aproape 89.000 de lei Primăriei Sectorului 4, aproximativ 2.000 de lei Primăriei Constanţa, aproape 365.000 de lei Primăriei Voluntari şi în jur de 21.000 de lei Primăriei Afumaţi. La Primăria Popeşti Leordeni, Negoiţă are de dat nu mai puţin de 2,7 milioane de lei.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă - salariu de primar aproape dublu anul trecut faţă de 2016 şi 20.000 de euro în numerar

Băluţă a avut anul trecut un venit de 118.629 de lei în calitate de primar al Sectorului 4, conform declaraţiei sale de avere publicată pe site-ul primăriei. Asta înseamnă un salariu lunar de 9.885 de lei. Comparativ cu anul 2016, când venitul total obţinut ca viceprimar şi primar la Primăria Sectorului 4 a fost 58.195 de lei, adică 4.849 de lei pe lună, salariul său aproape s-a dublat. La venitul de primar se adaugă şi cel obţinut în calitate de asociat la un cabinet stomatologic, BD Medical 2002 SRL, pe care îl deţine împreună cu soţia sa, mai exact 128.093 de lei.

Primarul Sectorului 4 deţine, împreună cu soţia sa, un teren intravilan de 294 de metri pătraţi şi un altul în Prahova, de 572 de metri pătraţi. De asemenea, Băluţă are un apartament în Sectorul 4, tot împreună cu soţia sa, de 68 de metri pătraţi, dar şi o casă de 217 metri pătraţi. Edilul are un Volkswagen Tiguan an de fabricaţie 2016 şi bijuterii, ceasuri şi tablouri de 10.000 - 15.000 de euro. Daniel Băluţă are 20.000 de euro în numerar, iar soţia sa are un depozit bancar deschis la BCR în 2012, cu 20.300 de dolari.

În ceea ce priveşte datoriile, primarul a făcut un împrumut la banca Transilvania anul trecut, astfel că are de înapoiat peste 80.000 de lei.

Potrivit declaraţiei sale de interese, primarul Sectorului 4 are acţiuni de 2.000 de lei (4.000 de lei împreună cu soţia) la SC BD Medical 2002 SRL, cabinet stomatologic.

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea – un Audi Q7 şi ceasuri şi bijuterii în valoare totală de 70.000 de euro

Potrivit declaraţiei sale de avere, Daniel Florea a câştigat anul trecut, în calitate de primar, un venit de 119.511 lei, însemnând un salariu de 9.959 de lei. Comparativ cu 2016, când venitul lui Florea în calitate de primar a fost de 33.658, adică 5.609 lei (la care s-a adăugat salariul de deputat în prima jumătate a anului de 7.454 de lei), salariul de anul trecut a crescut cu peste 4.000 de lei. În acelaşi timp, soţia sa a câştigat 90.381 de lei anul trecut, adică un salariu lunar de 7.531 de lei.

Daniel Florea deţine, împreună cu soţia sa, un teren agricol în Vâlcea, cumpărat în 2009, de 2.500 de metri pătraţi, precum şi un apartament de 90 de metri pătraţi în Bucureşti. De asemenea, primarul mai are un Volkswagen EOS şi un Audi Q7, ceasuri în valoare de 35.000 de euro şi bijuterii tot în valoare de 35.000 de euro.

Edilul a vândut la sfârşitul anului trecut şi la începutul acestui an trei autoturisme: un Volkswagen, un Audi Q7 şi un BMW, pentru 11.000 de euro, 33.000 de euro şi, respectiv, 25.000 de euro. Florea nu are datorii, dar are 2.000 de lei în depozit bancar la Unicredit şi alţi 67.810 lei la Raiffeisen.

Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, nu are încă publicată pe site-ul primăriei declaraţia de avere pe 2018.