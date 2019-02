Avertisment SUMBRU - Are loc cel mai mare atac cibernetic, iar vizată e 'infrastructura internetului în sine'

Corporaţia Internet pentru Nume şi Numere Alocate (ICANN) a avertizat vineri că o serie de atacuri informatice masive sunt în curs contra unor nume de domeniu internet, care definesc adresele site-urilor, în lumea întreagă, relatează AFP.

Aceste atacuri informatice consistă "în efectuarea unor schimbări neautorizate" în adrese şi "înlocuirea adreselor serverelor" autorizate "cu adrese ale unor maşini controlate de atacatori", a informat ICANN într-un comunicat.Hackerii "atacă infrastructura internetului în sine", a declarat un oficial ICANN pentru AFP."Au mai existat atacuri ţintite, dar niciodată ca acesta", a adăugat el.

Citeste si Fenomenele meteo au făcut ravagii în București. ISU anunță zeci de mașini distruse, copaci rupți, ruperi de cabluri și panouri publicitare compromise (FOTO)



ICANN "consideră că există un risc în curs important în curs de desfăşurare pentru părţi importante din infrastructura DNS (Internet Domain Name System)", adică adresele site-urilor internet. De asemenea, organizaţia solicită administratorilor de nume de domeniu să ia măsurile corespunzătoare.



Mai precis, solicită implementarea unui protocol de protecţie numit Domain Name System Security Extensions (DNSSEC).



Organizaţia, cu sediul în California, administrează numele de domenii internet şi de adrese IP pe care publicul larg el cunoaşte sub formă de adrese de site-uri în .com sau .eu, de exemplu