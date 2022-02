Avertisment teribil pentru români! Pericol real la achiziționarea mărțișoarelor - Inventivitatea comercianţilor nu cunoaşte limite

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, avertizează consumatorii că un pericol real în această perioadă în care sunt achiziţionate bijuterii pentru a fi oferite de Mărţişor îl reprezintă contrafacerile, mai ales că aceste obiecte se vând peste tot, inclusiv la tarabe, târguri de cadouri şi supermarketuri, conform Agerpres.

"În această perioadă un pericol real la achiziţionarea de mărţişoare şi bijuterii din metale preţioase îl reprezintă contrafacerile. După produse gen conserve care pot conţine ficat (pate de ficat) descoperim mărţişoare de argint şi de aur care pot conţine doar urme de aur sau argint. Un mărţişor de aur de câţiva lei nu poate fi din acest metal preţios, iar inventivitatea comercianţilor uneori nu cunoaşte limite", a transmis Paul Anghel.El a precizat că în urma acţiunilor de control din anii trecuţi realizate de comisarii ANPC au fost depistate o serie de abateri pe acest segment, respectiv lipsa mărcii de certificare ANPC sau de garanţie proprie pentru mărţişoare şi bijuterii din argint sau a informaţiilor privind calitatea pietrelor conţinute de mărţişoarele şi bijuteriile din aur sau argint comercializate. De asemenea, au fost depistaţi şi comercianţi care vindeau ceasuri de argint fără certificate de garanţie, mărţişoare din argint, combinate cu metal comun, nepoansonate cu mărcile impuse de prevederile legale sau care vindeau fără buletinul de verificare metrologică a cântarului pentru bijuterii.De altfel, Anghel a postat pe Facebook câteva recomandări şi sfaturi pentru consumatorii care vor să achiziţioneze bijuterii pentru a le oferi de Mărţişor."Dacă optăm pentru o bijuterie fină din aur, argint sau bătută cu pietre semipreţioase, ar fi bine să o cumpărăm numai din magazine autorizate care vând bijuterii. Un mărţişor nu poate fi din argint sau placat cu aur dacă este vândut la colţ de stradă şi costă câţiva lei", scrie comisarul ANPC.El recomandă cumpărătorilor să fie foarte atenţi la ambalaj, indiferent pentru ce fel de mărţişor vor opta, acesta trebuie să aibă un ambalaj, respectiv un plic, o cutiuţă, un săculeţ etc, iar acesta nu trebuie să aibă "ambalajul rupt, mototolit, murdar sau pătat". "Şi ambalajul contează foarte mult. Verificaţi ca şnurul să nu se desprindă, să nu se deşire şi să fie de calitate", a scris el.Potrivit sursei citate, informarea poartă un rol esenţial înainte de cumpărarea propriu-zisă, iar cel mai important lucru, care trebuie luat în considerare atunci când se cumpără acest tip de produse, este încrederea pe care o oferă furnizorul de astfel de bunuri."De exemplu, unul din lucrurile de care trebuie să se ţină seama, referitor la încrederea conferită de furnizor, este autorizaţia eliberată de către ANPC operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni cu metale preţioase, a cărei copie trebuie să fie afişată într-un loc vizibil, în interiorul magazinului. Sfătuiesc consumatorii să evite cumpărarea mărţişoarelor din metale preţioase şi/sau pietre preţioase de la vânzătorii ambulanţi. Achiziţionarea mărţişoarelor/ bijuteriilor din metal preţios trebuie să se facă de la operatorii economici autorizaţi de către ANPC să efectueze operaţiuni cu metale preţioase. Consumatorii trebuie să se să se ferească de oferte de vânzări nesolicitate, de vânzătorii ambulanţi sau care se află în spaţii neautorizate pentru comercializarea unor astfel de produse. Direcţia Metale Preţioase din cadrul ANPC dispune de laboratoare de analiză şi personal specializat pentru analizarea şi expertizarea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase", subliniază în postarea sa oficialul ANPC.Astfel, la achiziţionarea mărţişoarelor/bijuteriilor din metal preţios consumatorii trebuie să solicite informaţii complete despre produs, preţ, condiţii de cumpărare; să se asigure că primesc un Certificat de calitate în original, care trebuie să conţină obligatoriu: detalii corecte, precise şi complete referitor la produsul cumpărat (tilul metalului, natura pietrelor etc); datele de identificare ale operatorului economic de unde se achiziţionează produsul; să se asigure că primesc factura fiscală sau bonul fiscal care să justifice achiziţionarea produsului; să ceară informaţii suplimentare despre garanţia oferită produsului şi eventualele probleme de service ce pot să apară; să verifice politica, respectivului operator economic, de returnare a bunurilor, în cazul apariţiei unor defecte ulterioare.În privinţa contrafacerilor în domeniul metalelor preţioase, Anghel scrie că acestea pot îmbrăca diferite forme precum imitaţiile, mai ales că există mai multe metale şi aliaje ce pot semăna vizual cu metalele preţioase."Atunci când sunt realizate bijuterii sau alte obiecte din aceste metale, ele ar putea induce în eroare şi un ochi mai experimentat decât al consumatorului obişnuit, dacă nu se realizează o analiză chimică", spune el.De asemenea, acesta a dat exemplul umpluturilor, mai ales că uneori construcţia sau modelul unei bijuterii prezintă cavităţi ce pot fi umplute în mod nepermis cu metal comun, cu metal preţios cu titlu inferior sau chiar cu alt metal preţios decât cel de la suprafaţă."Aceste cavităţi sunt închise cu abilitate, umplutura nepermisă devenind practic "invizibilă" ochiului neavizat. Dacă un obiect din metal preţios, are şi elemente din metal comun sau oţel, datorate designului, orice producător serios, specifică pe aceste elemente componente cuvântul "Metal" sau "Steel"", a scris Anghel.În ceea ce priveşte obiectele din metal comun acoperite cu un strat subţire de metal preţios, comisarul ANPC avertizează că aceste obiecte nu pot fi depistate decât după o analiză făcută de către specialişti.