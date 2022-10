Avertismentul lui Recep Erdogan pentru întreaga lume: 'Rusia şi Turcia îi vor deranja cu siguranţă pe unii, iar ţările dezvoltate vor fi mai puţin fericite'

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apărat joi, în Kazahstan, relaţiile economice ale Turciei cu Rusia şi s-a angajat la o continuare a exportului cerealelor ucrainene, în cadrul unei reuniuni cu omologul său rus Vladimir Putin, la Astana, relatează AFP, informează News.ro.

”Rusia şi Turcia îi vor deranja cu siguranţă pe unii, iar ţările dezvoltate vor fi mai puţin fericite”, a declarat Erdogan. Cei doi lideri s-au retras apoi să discute în privat.

Erdogan şi Putin se întâlnesc tête-à-tête a patra oară în trei luni, în marja celui de-al şasele summit al Conferinţei pentru interacţiune şi măsuri de încredere în Asia (CICA), la Astana, în Kazahstan.

Erdogan şi-a exprimat regretul faţă de faptul că exporturile de cereale ucrainene - posibile prin Acordul de la Istanbul, încheiat la 19 iulie de către ONU, Rusia, Ucraina şi Turcia - au fost orientate către ţări dezvoltate.

Peste şapte milioane de tone de cereale au plecat din Ucraina, pe Marea Neagră, şi apoi pe Bosfor, în urma intrării în vigoare a Acordului de la Istanbul, la 1 august, sub controlul Centrului de Coordonare Comună, din care fac parte cei patru semnatari, instalat la Istanbul.

