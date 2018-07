Avertismentul medicilor - Vitaminele pot fi periculoase

Se presupune ca suplimentele alimentare ar trebui sa ne intareasca sanatatea si rezistenta la diferite afectiuni, sa ne energizeze, pe scurt, sa ne aduca numai avantaje. Din pacate, dupa cum sugereaza ultimele cercetari in domeniu, acesti asa-zisi aliati ai sanatatii nu au intotdeauna efectele scontate, existand riscul de a ne face uneori mai mult rau decat bine.

Uleiul de peste, vitamina E, calciul, fierul, cuprul, acidul folic, multivitaminele – sunt doar cativa dintre vinovatii pusi la perete in urma celor mai recente studii de specialitate. Administrate in anumite doze si anumitor categorii de persoane, aceste suplimente mai mult pun sanatatea in pericol decat sa o intareasca. Iata ince situatii se recomanda maxima prudenta, scrie Exquis.