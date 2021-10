Avertismentul unui lider de ONG anti-drog: 'Autoritățile române sunt într-o gravă eroare materială când calculează procentul persoanelor vaccinate'

Lazăr Gigel, șeful ONG-ului anti-drog CIADO, susține că procentul persoanelor vaccinate din România este mult mai mare față de ce ni se spune.

Redăm mai jos calculele făcute de Lazăr Gigel: „Federatia Neguvernamentala Antidrog si CIADO România, apreciaza ca autoritatile romane sunt intr-o grava eroare materiala cand calculeaza procentul persoanelor vaccinate din totalul populatiei.

Conform Worldometer, populatia Romaniei este de aproximativ 19 milioane, dintre care cca. 3,5 milioane sunt in Diaspora respectiv cca. 3 milioane sunt in segmentul de varsta 0-12 ani, segment ce nu este supus vaccinarii.

Pe cale de consecinta, apreciem ca persoanele rezidente eligibile vaccinarii, excluzand persoanele din Diaspora si cele cuprinse in segmentul 0-12 ani,reprezinta cu aproximatie, cca 12,5 milioane, ceea ce are logica daca raportam numarul pensionarilor, persoanelor salariate respectiv segmentul de minori sub 12 ani.

In acest moment sunt vaccinate peste 6 milioane de persoane, ceea ce indica un procent real de aproximativ jumatate din populatia rezidenta, dar la care trebuie sa adaugam si persoanele ce au trecut prin boala si inca nu sunt vaccinate, al carui numar nu-l stie nimeni cu exactitatea.

Impardonabil putem discuta ca populatia plecata este mai mare de 3 milioane, ca multi dintre cei plecati in Diaspora s-au vaccinat in tara in perioada verii, ceea ce este mai putin probabil dar una peste alta nu cred ca putem vorbi de o eroare mai mare de 5-8 % in interpretarea noastra.

In aceste conditii nu putem sa nu ne intrebam despre situatia din Romania, privind numarul persoanelor infectate si decedate in ultimele 2 luni. Conform declaratiilor guvernamentale, Romania, nu a pregatit valul 4. Romania nu a avut medicamente pana la jumatatea lunii octombrie, nu a avut ventilatorare etc, desi stauteau cu sutele in depozitele UNIFARM. Paturile destinata COVID in septembrie reprezentau cca 450 locuri si inertia autoritatilor a facut ca aglomeratia din spitale sa devina sufocanta.

Cand nu pregatesti un sistem medical pentru un val de peste 500.000 posibili infecati conform calculelor specialistilor explicate inca din iulie-august, nu poti decat sa te rogi sa moara cat mai putini. Nu vom face speculatii privind, Campionatul European de Fotbal, UNTOLD cu sute de mii de spectatori din peste 100 tari si toate judetele din Romania, festivaluri cu zeci de mii de participanti, Congresul cu 5000 participanti si Conferintele judetene ale PNL, haosul din Punctele vamale unde nimic nu a fost verificat si daca a fost, reprezinta prea putin. NU speculam cele enuntate mai sus pentru ca nu asta este scopul nostru ci de a intelege cele invederate mai sus.

Ca si concluzie, se impune fara intarziere ca presedintele Republicii dl. Klaus Iohannis, premierul Florin Cîţu, secretarul de stat Raed Arafat, Directiile de sanatate publica sa explice cum se calculeaza procentele celor vaccinati la numarul de persoane rezidente, cine raspunde de haosul din sistemul medical, nu poti spune ministrii USR ai sanatatii sunt vinovati, in conditiile in care Guvernul României si Presedintele sunt cei ce instituie starea de urgenta, alerta etc? NU USR controleaza Ministerul si ministrul sanatatii, ci premierul.

Prea multi morti si prea multe persoane infectate din culpa exclusiva a autoritatilor si asta nu trebuie sa ramana nesanctionat”, a spus Lazăr Gigel, pe pagina sa de Facebook.