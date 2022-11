Judeţul Timiș este până dimineață la ora 6:00 sub o avertizare de ceață, care poate determina scăderea vizibilității sub 200 de metri, iar izolat chiar și sub 50 de metri, anunță Rador.

Specialiștii atrag atenția că, în funcție de condițiile locale de temperatură, ceața densă va putea favoriza formarea unui strat subțire de gheață pe carosabil.