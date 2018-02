AVIZ FAVORABIL: Evazioniştii ar urma să scape de închisoare dacă achită prejudiciul/ Proiectul ajunge la comisii în Parlament

Proiectul de lege care prevede că persoanele care fac evaziune fiscală, în prezent pasibili de condamnărio la închisoare între 2 și 15 ani, ar urma să scape de executarea pedepsei dacă achită integral prejudiciul sau își iau angajamentul de a acoperi prejudiciul într-o anumită perioadă a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ. Proiectul a fost prezentat luni, 19 februarie, în Biroul Permanent al Senatului, fiind trimis pentru raport la comisiile de specialitate.

Potrivit proiectului de act normativ, care are nevoie de aprobarea Parlamentului și promulgarea prin decret prezidențial pentru a se aplica, faptele de evaziune fiscală pentru care se acordă pedepse cu închisoare între doi și 15 ani, cu posibilitatea majorării, vor fi anulate, atât timp cât în cursul urmării penale se va achita integral prejudiciul creat. Dacă achitarea prejudiciului se face în cursul judecăţii, condamnarea este la muncă în folosul comunităţii şi amendă penală, iar în cazul în care persoanele judecate îşi iau angajamentul să plătească prejudiciul într-un an sau trei ani, vor fi condamnaţi la un an cu suspendare, respectiv trei ani cu suspendare.

În motivarea demersului lor, inițiatorii proiectului amintesc de starea sistemului judiciar în ceea ce privește condițiile de detenție și gradul de aglomerare din penitenciare, cât și de numeroasele cauze în care România a fost condamnată de instanțele internaționale pentru aceste condiții.

Iniţiatorii proiectului de lege: Bucura-Oprescu Simona - deputat PSD; Căruceru Aida-Cristina - deputat PSD; Cosma Andreea - deputat PSD; Gavriliţă Bianca - Miruna - deputat PSD; Halici Nicuşor - deputat PSD; Iancu Iulian - deputat PSD; Moagher Laura-Mihaela - deputat PSD; Neaţă Eugen - deputat PSD; Presură Alexandra - deputat PSD; Rădulescu Cătălin-Marian - deputat PSD; Suciu Matei - deputat PSD; Ursu Răzvan-Ion - deputat PSD; Vasilică Radu Costin - deputat PSD; Velcea Nicolae - deputat PSD; Vişan George-Gabriel - deputat PSD; Vrăjitoru Sorinel-Marian - deputat PSD.

Consiliul Legislativ menţionează în avizul favorabil că ar trebui modificate unele prevederi ale proiectului de lege. Astfel, în privinţa angajamentului de a plăti prejudiciul într-un an sau trei ani, unii inculpaţi ar putea să aleagă această variantă, fără a avea intenţia de a achita prejudiciul, doar pentru a obţine condamnări mai mici (un an sau trei ani) faţă de prevederile legii actuale.