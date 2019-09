Avocat: Băsescu riscă urmărirea penală și pierderea mandatului de europarlamentar

Avocata Maria Vasii a declarat vineri la Antena 3, dupa ce Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri că fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, ca in cazul in care decizia va ramane definitiva, atunci fostul sef al statului risca sa aiba probleme penale pentru infractiunea de fals in declaratii.

Avocata a zis ca Basescu a fost obligat cand a candidat la europarlamentare sa depuna o declaratie pe propria raspundere ca nu a colaborat cu Securitatea, document obligatoriu pentru validarea mandatului si ca daca va fi dovedit in instanta,definitiv, ca este colaborator al Securitatii, atunci efectul este ca Basescu isi va pierde mandatul de europarlamentar, iar procurorii urmeaza sa declanseze urmarirea penala din oficiu a fostului presedinte, competenta de judecata fiind a Parchetului de pe langa ICJJ.

