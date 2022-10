Avocatul Adrian Cuculis a explodat: Codul penal e bolșevic. E dictatură, nu democrație

Avocatul Adrian Cuculis atenționează asupra unui fenomen grav din România. Mulți români condamnați la pușcărie comit infracțiuni la scurt timp după eliberare pentru a se întoarce în sistemul care deși îi privează de libertate le oferă garanția unui acoperiș deasupra capului și a unui loc de muncă.

"Am vazut astazi o stire care m-a facut mai degraba sa ma intristez decat sa ma amuz, desi stirea in sine pentru publicul larg este de amuzament. Citesc la primele ore ale diminetii ca - Deţinut eliberat scos cu forţa din Penitenciarul Găeşti, după ce a refuzat să plece din închisoare - Realitatea este ca daca stii cum arata sistemul penitenciar iar eu am fost pentru prima data intr-un penitenciar cu mama mea cand aveam 18 ani, ea, Dumnezeu sa o ierte, tot avocat de profesie, iti dai seama ca daca intri acolo pentru o perioada mai lunga, mai bine nu mai iesi fiindca esti la iesire un om fara viitor.

Iti este frica sa iesi sa vezi lumea fiindca lumea ta este acolo in penitenciar fiindca ai mancare si un pat. Este un neadaptat, un nimeni al nimanui. Multi se intorc in strada si comit fapte penale tocmai ca sa se intoarca inapoi in penitenciar, este un mod de viata. Prea usor se dau condamnari in tara asta si prea bolsevic este in continuare codul penal. Nu exista democratie in codul penal ci dictatura.

Inchisoarea este pentru reeducare pe o anumita latura. In schimb, la noi , reeducarea se face prin mutilare in toate directiile. Desi nu am vrut sa vorbesc despre asta, ieri venind de la o grefa de la o sectie de politie care are si arest , imi spunea cel care se pregateste sa fie extradat ( sau nu ) , ca a avut o noapte groznica dupa ce atat el cat si ceilalti arestati au urmarit sobolanii prin camera ca sa nu le manance mancarea. Sa va mai spun despre viermii care se tarasc prin camera si despre camerele semi umede al caror frig iti intra in oase? Si ar fi multe de spus dar nu este timp!", scrie Cuculis pe Facebook.