Avocatul care a aruncat în aer partidul lui Cioloş dă vina pe PSD, ALDE şi PNL: 'O aberație etică'

Avocatul Adrian Iordache, fiul fostului maior de Securitate Alexandru Iordache, a transmis un mesaj intern colegilor din PLUS, în care le explică motivele demisiei sale, precizând că atacurile la adresa formațiunii sunt „o aberație etică născocită acum în laboratoarele PSD-ALDE și PNL”.

Redăm mai jos scrisoarea integrală a lui Adrian Iordache, obținută de MEDIAFAX:

„Către conducerea PLUS,

Vă rog să luați act de demisia mea din PLUS, Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, cu efect imediat. Sunt avocat, membru în Baroul New York și Solicitor of England & Wales, precum și cercetător doctoral la School of Advanced Study, University of London. Nu am vrut niciodată să fac politică, dincolo de a sprijini, după puteri, proiectele unor oameni precum Valeriu Nicolae, Dacian Ciolos, Vlad Voiculescu sau Raluca Prună, oameni pe care îi respect. Asta, pentru a da o șansă copiilor mei să rămână în România când or prinde aripi.

CITESTE SI: Articulații sănătoase, indiferent de vârstă. Alimentele care fac minuni în acest domeniu

Prin urmare, în orice caz aveam intenția de a ieși din partid de îndată ce o nouă structură de conducere este decisă de membri. Totuși, ca urmare a campaniei de desființare publică la care sunt supus de o săptămână, insist să o fac acum, cu efect imediat. E mai important ca ajutorul meu să nu devină o povară și că proiectul să fie în final un succes. Altfel, desființarea reputației mele va fi fost un cost rispit.

Am patru mesaje pentru membrii și simpatizanții PLUS care privesc poate îngrijorați și ezitanți la barajul mediatic trans-partinic ridicat împotrivă proiectului:

(1) Nu vă lăsați intimidați. Desființarea publică e un cost mare, personal și profesional, însă alternativa, inacțiunea, pasivitatea, cinismul, indiferența sunt prețuri încă și mai mari. Dacă nu acționați, dacă nu va implicați, dacă nu vă puneți capul și resursele la, chiar și cu riscuri personale, foarte curând va fi fost prea târziu, și nu doar pentru voi, dar pentru generații.

(2) Nu vă lăsați influențați. Întregul eșafodaj al atacului este că cineva din familia mea, sau poate eu, este « eminența cenușie » a acestui partid, și a lui Dacian Ciolos. Este o aberație și o inepție și o insultă la inteligența voastră. În primul rând că Dacian Ciolos este, prin el însuși, unul dintre cei mai pregătiți oameni politici ai momentului, nu numai aici, dar în Europa. Nu are nevoie de eminențe cenușii, ci de dedicația și susținerea voastră, a fiecăruia. Apoi, pentru că nu-ți trebuie să fi eminență cenușie pentru a depune niște acte la tribunal, îți trebuie doar disponibilitatea de a ajută. Oricât de puțin, contează.

Nu în ultimul rând, este o aberație etică născocită acum în laboratoarele PSD-ALDE și PNL să mi se atribuie mie acțiunile altcuiva, chiar și ale tatălui meu, ca să nu mai vorbim de calomnii și invenții. Sau, și mai bizar, să i se atribuie lui Dacian Cioloș, care nici nu-l cunoaște. Fiecare dintre noi este ceea ce face, iar de făcut, pe lângă truda mea profesională, am făcut asta: am pus umărul la o alternativă și o șansă, poate ultima, la o evoluție normală a acestei țări. Acum e integral în mâinile voastre.

(3) Nu vă găsiți scuze. Angajamentul civic și politic sunt costisitoare, sunt grele, sunt (iată!) periculoase. Eu, unul, am ezitat mult până să ies din zona de confort a criticii de pe margine. Dacă speranța ne aruncă în acțiune, ne și intimidează, și adeseori, o știu din experiență proprie, este mai ușor să găsești motive de dezamăgire, decât să rămâi angajat. Fără scuze! Scuzele sunt pentru victime, nu pentru învingători.

CITEȘTE ȘI: Unul dintre cele mai TOXICE alimente: somonul de crescătorie

(4) Veți prevala. Membri și simpatizanții PLUS sunt eșantionul cel mai calificat și competent dintre tinerii adulți ai acestei țări. Dacă voi rămâneți angajați, dacă voi persevarați și vă folosiți toate resursele, viitorul nu poate fi decât al vostru”.

Adrian Iordache, unul dintre cei membri fondatori ai Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS), a demisionat joi, din formațiunea înființată pentru a fi preluată de fostul premier Dacian Cioloș. Potrivit registrului partidelor politice el figura ca secretar general.

Demisia acestuia vine în contextul în care istoricului Marius Oprea a spus că „eminenţa cenuşie” din spatele PLUS, unul din fondatorii partidului, este fiul unui anchetator al Securităţii, fostul maior de la Direcţia de cercetări penale, Alexandru Iordache. În replică, Dacian Cioloş a scris pe Facebook, că este „sătul de scandal şi de mârlănie” şi că este epuizant să răspundă tuturor aberaţiilor.