Avocatul familiei Ceaușescu, DEZVĂLUIRI LA Marius Tucă Show: 'A fost o execuție politică. Nu a existat niciun dosar'

Gen. (r) Constantin Lucescu, fostul avocat al familiei Ceaușescu în procesul de la Târgoviște, din 25 decembrie 1989, a afirmat în exclusivitate la Marius Tucă Show ca procesul a fost o execuție politică pe care a regretat-o, dezvăluind că nimeni nu a știut ce urma să se întâmple la Târgoviște, potrivit Mediafax.ro.

Prezentăm principalele declarații ale gen (r) Constantin Lucescu în emisiunea Marius Tucă Show:

“România, normal, ar fi fost excepțională dacă dreptul la egoul omului ar fi fost respectat. Dacă se dădea puțin mai multă lumină, dacă se găseau alimente mai multe, mai multă căldură și medicamente pentru bolnavi, dar cel mai greu a fost de suportat lipsa de toleranță în a cunoaște și ce se întâmplă în alte țări”.

„Cât privește soții Ceaușescu, n-am avut niciun fel de delegație. Iar când am ajuns la Târgoviște, nu exista niciun fel de dosar. N-am știut, cum n-a știut nici procurorul. N-am știut nici eu, nici completul de judecată. (...) Ne-a dus domnul general Stănculescu, ne-a condus până acolo și am intrat înăuntru în sală. N-am aflat niciunul dintre noi decât la Târgoviște”.

„N-a fost un proces, a fost o execuție politică. O execuție politică pe care am regretat-o, dar n-aveam ce face. (...) Atunci am încropit un dosar. Cert este că Gelu Voican, profesorul Măgureanu mai puțin, și Stănculescu, Stănculescu în timp ce noi făceam... aranja locul execuției și ne-am dat seama despre ce este vorba. A venit și a spus că e ordin...”

„Gelu Voican a omis să ne arate hârtia, decizia de CFSN sau ce era pe atunci semnată de Iliescu. Dacă ne-ar fi spus adevărul, pe hârtie scria următorul lucru: ”a fi judecați în raport de normele penale în vigoare”. Vă rog să mă credeți că n-aveam niciun fel de competență, în afară de faptul că nu eram ales. Nu era dosar, nu era făcut niciun act”.

„N-aș vrea să mă repet, dar în afară de crimă politică nu pot să o judec. La pronunțarea soluției n-am putut să asist. Am plecat. Și am plecat cu riscul de a încălca ordinul generalului Stănculescu care stabilise cu căpitanul Boieru că cine iese și nu se supune să fie împușcat direct”.

„Am spus că s-au făcut multe erori în condamnările la moarte, că vom regreta și ar fi bine să-l condamnăm să trăiască în condițiile pe care ni le-a creat el. În momentul ăla, Gelu Voican i-a făcut semn lui Popa Gică să termin, s-a uitat și Stănculescu, Popa Gică mi-a spus ”vă rog să sintetizați, să terminați mai repede”, mi-am dat seama că era un proces contra cronometru”.

„Au existat (teroriști), numai că-i plăteau alții. Încă nu s-a descoperit unul. Eu în justiția militară care eram competent să fiu sesizat cu un astfel de dosar... Nu am fost. Am fost sesizat, dar nu cu teroriști. Cu soldați români care au murit de pomană. Niciun terorist nu mi-a dat procuratura militară”.

„Opinia celor din Comitetul Central era să-l nu-l supere pe tovarășul. I se raportau minciuni. Ea (n.r. Elena Ceaușescu) știa absolut tot. Și gândiți-vă la instalația de ascultare de la Institutul de chimie unde ea lucra, avea birou. Pe acolo se distra ascultând tot ce fac cei din Comitetul Central”.

„El (n.r Nicolae Ceaușescu) se credea probabil, într-adevăr, un geniu. Iar la proces am spus și o repet, am spus după proces, eu am avut impresia că el se vedea în rolul lui Gheorghiu Dej în procesul de la Craiova, când din acuzat a devenit acuzator. El nu a vrut să creadă niciun moment că va ajunge la acest lucru”.

„Și ca să vă demonstrez câtă ură era, vă rog să vă verificați cu căpitanul Boieru, colonelul Boieru de astăzi, în momentul în care s-a început, s-a ordonat tragerea, lui Boieru i-a trecut un cartuș pe lângă ureche. În starea aia, nu știu, a fost ceva groaznic, niște oameni normali care să se bucure de moarte”.

„Să vă dau un exemplu, domnule Tucă, la un moment dat podul de la Severin este oprit din activitate și curățate toate prostiile alea de la căderea Dunării de merge mai departe și pentru producerea energiei electrice. 80 de morți au fost găsiți care erau nemâncați încă de pește. Că încercau să fugă, cum încercau să fugă, să se salveze, luau câte o butelie de oxigen, o țineau în brațe și nu reușeau. Poate unii dintre ei erau împușcați”

„Din plin aș fi început cu achitarea. Onorată instanță, distins complet de judecată, vă rog să observați eroarea în care vă aflați, vă rog să observați că nu ați fost bine sesizați pentru că nu aveți actele de sesizare, mai târziu le-aș fi spus hotărârea a primit numărul 1 din 90, așa cu un an mai târziu, cu 1 din 90 ca și când atunci...Vă rog să retrimiteți cauza la parchet pentru a se organiza exact dispoziția președintelui Iliescu de a fi judecați în raport de normele de drept în vigoare, altele nu erau”.