Avocatul Gheorghe Piperea anunță: Am gasit dovada indubitabilă, ca epidemia NU a fost declarată niciodată în mod oficial pe teritoriul României

Am gasit dovada indirecta, dar indubitabila, ca epidemia NU a fost declarata niciodata in mod oficial pe teritoriul Romaniei, a anunțat avocatul Gheorghe Piperea. Acesta susține că doar românii care au revenit în țară trebuiau să intre în carantină și asta doar în baza unor reguli speciale, stabilite de experți.

Citește și: Ion Cristoiu DEMASCĂ strategia ASCUNSĂ din spatele deciziei de prelungire a stării de alertă

"Culmea penibilului cu care se poate acoperi o autoritate statala este ca aceasta dovada se regaseste intr-o ordonanta de urgenta, emisa in 11 februarie 2020, chiar de guvernul Orban, cu scopul “pregatirii” pentru asa-zisul razboi contra covid-19 (cat de “eficienta” si de “coerenta” a fost aceasta pregatire s-a vazut ulterior; pe parcurs, insa, presedintele, premierul si “specialistii” care s-au transformat ulterior in idoli falsi ai starii de urgenta/alerta, au bagatelizat riscul de raspandire a asa-zisei molimi).

Astfel, potrivit art 8 alin. 1 din OUG nr. 11/2020, in cazul epidemiilor/pandemiilor sau situațiilor de urgență de sănătate publică internaționale declarate de OMS, daca exista un risc iminent pentru sănătatea publică, cu respectarea Regulamentului sanitar internațional (2005), la propunerea Grupului tehnic de experți ai Ministerului Sănătății, ministrul sănătății instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor.

Asadar, carantina nu se instituie in mod discretionar de ministrul sanatatii, ci numai DACA EXISTA un risc iminent pentru sanatatea publica, si numai cu respectarea unui regulament sanitar international, in baza unei propuneri a unui grup tehnic de experti. Oricum, carantina se instituie numai in ce ii priveste pe cetatenii romani care vin in tara din zonele afectate, nu si in privinta celor de acasa.

Cu atat mai putin epidemia/pandemia nu se declara in mod discretionar, ci numai cu intrunirea acestor conditii stricte. Era, deci, necesar un ordin distinct al ministrului sanatatii care sa declare epidemie/pandemie pe teritoriul national.

A sustine ca starea de epidemie/pandemie se instaureaza in virtutea inertiei sau pentru ca asa este peste tot in lume este ridicol si descalificant. Cu toate acestea, exact asta a declarat guvernul ieri, iar Curtea de apel a andosat (cel putin aparent) aceasta absurditate.

Cu sau fara respectarea acestor conditionalitati, s-a emis un asftel de ordin in data de 12 martie, cu doua zile inainte de instituirea starii de urgenta, dar la mai mult de o luna de la emiterea OUG nr.11/2020.

Potrivit art. 1 alin.2 din Ordinul MS nr.414/2020, "se instituie măsura de carantină instituționalizată pentru persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie), pentru o perioadă de 14 zile, în spații special amenajate puse la dispoziție de către autoritățile locale".

Faptul ca acest ordin de instituire a carantinei se refera doar la cetatenii romani care revin din strainatate inseamna ca lasa neacoperite celelalte situatii, adica avem proba indubitabila ca in Romania, spre deosebire de orice alt stat membru al Uniunii Europene, nu s-a declarat in mod oficial starea de epidemie/pandemie.

Consecintele sunt incalculabile si se vor vedea dupa ce se vor fi declansat procesele (penale sau civile) pentru malpraxis medical si pentru despagubiri pentru falimentarea micro si macro a ecnomiei.

De precizat ca Avocatul Poporului a atacat si textul art. 8 din OUG nr.11/2020 la CCR, intrucat stabileste limitari ale libertatii de circulatie a cetatenilor romani, desi nu este lege, in sensul de act juridic al parlamentului. Daca exceptia se va fi admis - asa cum este previzibil – toti cei afectati vor putea cere despagubiri si tragerea la raspundere penala a vinovatilor, in principal a “statuilor” suite pe nedrept pe soclul pandemiei.

PS Intrucat, fara voia mea, dl Arafat m-a transformat intr-un fel de adversar, pomenindu-ma mai peste tot pe unde il duc periplurile sale zilnice multiple pe la televiziuni, il intreb in mod public: care este actul juridic oficial care a instaurat starea de epidemie/pandemie in Romania? Cred ca, de la inaltimea celor 63 de procente de incredere a publicului in domnia sa nu poate refuza un astfel de raspuns.

PPS Nu plecati, ca mai am cateva chestii in tolba", scrie Piperea pe Facebook.