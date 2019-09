Avocatul Gheorghe Piperea avertizează: Cu propria mână, premierul Dăncilă a semnat actul prin care îsi 'asigură' eşecul la alegerile prezidenţiale

Avocatul Gheorghe Piperea reacţionează la decizia premierului Viorica Dăncilă de a oferi STS atribuții în alegerile prezidențiale: tabletele din toate secțiile de vot din țară, care monitorizează prezența la urne, vor aparține STS, iar voturile vor fi numărate tot cu softul STS. Piperea susţine că situaţia din România este unică în Europa, implicarea unui serviciu secret în alegeri făcând parte din "jocurile împotriva democraţiei".

"Dupã atâtea avertizãri si suspiciuni de trucare a votului de la europarlamentare, guvernul actual probeazã cã nu a inteles nimic, dar absolut nimic, din ceea ce s-a întâmplat când a pierdut alegerile, in ciuda cresterii economice, a cresterii pensiilor si a dublarii (sau, in unele cazuri, chiar a triplarii) salariilor, in conditiile mentinerii la sub 3% a deficitului bugetar si ale scaderii datoriei publice, in cifre absolute.

Cu propria mâna, premierul Dancila a semnat actul prin care îsi “asigura” esecul la alegerile prezidentiale - tabletele necesare colectarii voturilor si softul necesar prelucrarii lor vor fi puse la dispozitie si gestionate de acelasi serviciu secret care le-a furnizat si la recentul scrutin.

STS.

Romania este singura tara membra a UE care nu doar ca implica un serviciu secret in alegeri, ci face din acest serviciu secret un stalp al procesului electoral.

Fiti siguri ca vom vedea din nou mii de voturi pentru candidatul maghiar in judetele Tulcea, Braila, Giurgiu, Teleorman, Dolj, judete cunoscute ca avand comunitati mari si consilidate de etnici maghiari.

Si fiti convinsi ca vom avea zeci de mii de voturi pentru USR si Pro-Romania in judete cu comunitati rurale foarte bine conectate la internet si chiar cu electrificare totala, ca Madularesti, Flamanzi sau Cuca Mãcãii, localitati care stiu totul despre aceste formatiuni politice fresh, in asa fel incat sa refuze votul pentru partidul care a marit pensiile si salariile bugetarilor, intelectualitatea satelor.

A, si sa nu uitam, STS este acel serviciu secret care asigura gestiunea apelului de urgenta 112 (o alta premiera in Europa) si care nu a reusit sa gaseasca in Apuseni un avion Smurd prabusit (ceea ce au reusit, totusi, niste ciobani locali, dar prea tarziu pentru doi membri ai echipajului) si care a “reusit” sa greseasca de trei ori localizarea victimei unui omor in desfasurare la Caracal (ceea ce a reusit aplicatia de pe mobilul agresorului, dar prea tarziu pentru victima).

E nevoie de multa naivitate sa mai crezi in asemenea “profesionisti”.

Trebuie sa fii prizonierul unei crunte stari de inadecvare si anacronism sa lasi alegerile pe mana unor servicii secrete, care sunt un adevarat opus al democratiei : daca ar fi dupa ele, alegerile ar fi desfiintate. Desigur, pentru stabilitate si siguranta.

Acest sistem va trebui demantelat cumva, candva. Nu foarte tarziu. Din pacate, insa, jocurile impotriva democratiei sunt facute anul acesta", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.

Guvernul a adoptat în ședința de marți Hotărârea nr.631/2019 privind „stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfășurare” a alegerilor prezidențiale. Actul a apărut joi în Monitorul Oficial nr. 712 și este semnat de Viorica Dăncilă și contrasemnat de Mihai Fifor (Interne), Daniel Suciu (Dezvoltare), Eugen Teodorovici (Finante), Ramona Manescu (Externe), Sorina Pintea (Sanatate), Toni Greblă (SGG), Constantin-Florin Mitulețu-Buică (AEP). Detalii AICI!