Avocatul Gheorghe Piperea prezintă scenariul cumplit pentru Opoziţie: Ce se va întâmpla la alegerile europarlamentare

Avocatul Gheorghe Piperea relatează scenariile vehiculate în diverse cercuri, cu privire la alegerile europarlamentare. Acesta afirmă că a participat la un eveniment alături de mai mulţi membri PNL, ALDE, dar şi avocaţi de top, iar politica nu a fost un subiect evitat.

"Am fost aseara la un eveniment monden. Multi pnl-isti, cativa lideri alde, unii avocati de top 10 in raport de cifra de afaceri (concurenti de-ai mei in litigiile cu bancile, dar oameni rezonabili in viata curenta), chiar si neshte bancheri, pe ici si colo. Small-talks cu plictis, dar si politica.

Ce am aflat:

- psd nu va lua mai putin de 35% la europarlamentare; motivul - slaba participare la vot, pe ansamblul alegatorilor, dublata de disciplina primarilor psd, care vot aduce la vot electoratul din nucleul dur si vor face din nou scoruri mari, in regiunile traditionale;

- pnl nu va depasi 15% la europarlamentare; motivele - primarii pnl, dezamagiti de politica pro-puscarie si pro-neo-sekuritate a conducerii pnl, vor face non-kombat, dezinteresandu-se de aducerea electoratului la vot; lista cu candidatii eligibili, inca neclara, contine nume dezamagitoare, cel mai detestabil fiind un anumit ziarist care are impresia ca poate face politica mare, arzand etapele implicarii politice;

- alde si pro-Romania nu mai pot spera sa acumuleze puncte de rating de la psd, dar intra cu cca 10% fiecare in Parlamentul European;

- usr plus (minus) plus nu mai pot spera la hemoragia de puncte de rating de la pnl, dar vor lua, impreuna, in jur de 15% la europarlamentare; bonus : lumea nu este deloc incantata de ideologia neo-marxista (naiv ascunsa sub o declarata lipsa de ideologie) si de violenta mesajului pro-puscarie al usr, mesaj pe care il plagiaza Orban si cei aglutinati in jurul viitorului fost presedinte al pnl, din lipsa de idei;

- apropo de lipsa de idei - toata lumea este dezamagita de lipsa de pe agenda pnl a clasei de mijloc si a profesiilor liberale; dl viitor fost presedinte al pnl nu este interesat decat de (evitarea) puscarie(i) si de proferarea unui mesaj anti-psd cu tuse mai groase si cu accente mai contondente decat cele utilizate de usr.

Sa avem o primavara frumoasa (chiar daca baba de azi ne-a furnizat un pic de ninsoare)", scrie Piperea pe Facebook.

Potrivit unor surse, evenimentul la care a participat Gheorghe Piperea a fost botezul celui de-al doilea copil al Alinei Gorghiu.

