Avocatul Toni Neacșu, ieșire EXPLOZIVĂ după ședința CSM: 'Nu există posibilitatea legală a boicotului, cel puțin fără a săvârși un abuz în serviciu'

Nu există posibilitatea legală a "boicotului", cel puțin fără a săvârși un abuz în serviciu în forma cea mai clară, susține avocatul Toni Neacșu, după ce plenul Consiliului Superior al Magistraturii a fost amânat, miercuri, pentru a patra oară, tot din lipsă de cvorum. Pe ordinea de zi se afla validarea Adinei Florea ca șef al Secției de anchetare a magistraților.

„Principala atributie de serviciu a membrilor CSM este participarea la sedintele de Plen si sectie. Nu exista posibilitatea legala a "boicotului", cel putin fara a savarsi un abuz in serviciu in forma cea mai clara. CSM-ul isi exercita atributiile exclusiv prin sedintele de Plen sau de Sectii, imposibilitatea desfasurarii acestora insemnand blocarea activitstii. Refuzul participarii la sedinte inseamna refuzul indeplinirii unor obligatii de serviciu prevazute in legi primare. A fi la serviciu inseamna pentru membrii CSM nu a fi in cladire 8 ore ci a participa la sedintele CSM. Dupa ce ICCJ a fost sanctionata pentru refuzul aplicarii unor legi ale Parlamentului, am ajuns ca o alta autoritate constitutionala, CSM-ul, sa refuze aplicarea unor legi in vigoare. Intr-o justitie functionala, in acest moment parchetul trebuia deja sa se autosesizeze.”, scrie Neacșu, pe Facebook.