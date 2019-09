Bădălău: Voi relua demersurile ca fostul sediu al Prefecturii Giurgiu să intre în administrarea Consiliului Judeţean

Preşedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că va relua demersurile pentru ca fostul sediu al Prefecturii Giurgiu, clădirea monument istoric în care a funcţionat instituţia şi care trebuie reabilitată, să intre în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru că această instituţie beneficiază de fonduri potrivit Agerpres

"Un subiect care m-a întristat un pic este că Curtea Constituţională a aprobat sesizarea de neconstituţionalitate a domnului preşedinte Iohannis faţă de clădirea veche a Prefecturii Giurgiu. Eu am iniţiat un proiect de lege prin care această clădire să fie trecută din domeniul public al statului şi din administraţia MAI în domeniul public al judeţului Giurgiu, respectiv la Consiliul Judeţean Giurgiu, tocmai pentru faptul că la MAI nu am găsit înţelegere, neavând fonduri să repare clădirea, o clădire extrem de importantă pentru municipiul Giurgiu, un monument extrem de frumos. Eu am lucrat acolo şi reabilitarea clădirii ar fi un beneficiu pentru judeţul Giurgiu", a afirmat liderul PSD Giurgiu.El spune că va aştepta motivarea Curţii Constituţionale, după care va relua demersurile în sensul de a reglementa această situaţie de la nivelul Guvernului."O să aştept motivarea Curţii să văd care sunt cauzele pentru care legea a fost declarată neconstituţională şi o să încerc să reiau demersurile prin Hotărâre de Guvern, prin Ordonanţă de Urgenţă. Consiliul Judeţean beneficia de fonduri atât prin PNDL cât şi prin Fondul de Investiţii şi puteam foarte bine în doi-trei ani să avem clădirea aşa cum trebuia să fie, reabilitată şi renovată, pentru că e o clădire de care ne leagă foarte multe amintiri şi o clădire extrem de frumoasă, un simbol al municipiului", a încheiat Niculae Bădălău.Clădirea în care a funcţionat Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu, o clădire monument istoric, a fost construită în anul 1935, aici a funcţionat şi Tribunalul Giurgiu, iar în urmă cu 12 ani au început lucrările de consolidare, dar au fost întrerupte după doi ani din lipsă de fonduri.În prezent, Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu funcţionează în clădirea care a aparţinut sediului BNR filiala Giurgiu..