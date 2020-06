Badea,despre listarea Hidroelectrica: 'Am interacţionat cu potenţiali investitori la evenimente organizate în Londra şi New York'

Listarea Hidroelectrica a fost şi rămâne unul dintre obiectivele principale ale conducerii companiei şi, în ultima perioadă, au existat interacţiuni cu potenţiali investitori inclusiv la evenimente organizate în centre financiare, cum ar fi Londra sau New York, a declarat, miercuri, la Forumul Energiei Online, Bogdan Badea, preşedintele Directoratului Hidroelectrica, potrivit Agerpres.

"Listarea Hidroelectrica a fost şi rămâne unul dintre obiectivele principale ale conducerii, pe care ni l-am propus de foarte multă vreme. Nu cred că acest obiectiv are vreo culoare politică, ci face parte din ceea ce înseamnă evoluţia în ceea ce priveşte managementul companiilor de stat. Aţi văzut ceea ce a însemnat stilul de management bazat pe decizii discreţionare ale unor factori politici şi care au condus în final aproape la falimentul Hidroelectrica. Din perspectiva listării, noi ne propusesem un obiectiv extrem de ambiţios, şi anume listarea Hidroelectrica în acest an. Am accelerat şi a fost o muncă susţinută în cadrul comisiei constituite la nivelul Ministerului Energiei pentru pregătirea procedurilor de selecţie pentru Equity Adviser şi consultantul juridic internaţional, care împreună, mai departe, să contribuie la selectarea consorţiului care ne va asista în procesul de listare", a afirmat Badea.

Oficialul Hidroelectrica a susţinut ideea că, în această perioadă, au existat interacţiuni ale conducerii companiei cu potenţiali investitori inclusiv la evenimente organizate în marile centre financiare internaţionale.

"Am vrut să facem o listare "by the book" şi am interacţionat în toată această perioadă cu potenţiali investitori atât la evenimente organizate în ţară, cât şi la evenimente organizate în centre financiare, cum ar fi Londra sau New York, unde am avut oportunitatea să întâlnim şi să cunoaştem lumea fondurilor de investiţii care doreşte să investească în Hidroelectrica. Prin aceste interacţiuni directe, practic ne-am comportat ca o companie listată şi am încercat să înţelegem care sunt aşteptările investitorilor, care sunt îngrijorările în ceea ce priveşte evoluţia unei companii. Eu, unul, nu privesc listarea ca pe un pericol sau ca pe o vânzare a companiei către entităţi străine, aşa cum într-o retorică mai mult sau mai puţin populistă s-a spus. Eu privesc listarea ca pe o redare a companiei către români. Şi eu, la fel cum ştiu că sunt foarte mulţi români din această ţară, doresc să-şi plaseze economiile în instrumente financiare care să aducă un randament superior depozitelor bancare. Listarea şi prezenţa cât mai multor acţionari în cadrul companiilor de stat va spori, pe de o parte, transparenţa şi, pe de altă parte, încrederea noastră că direcţia în care merge compania este una corectă", a spus reprezentantul companiei.

Hidroelectrica a anunţat, pe data de 20 mai, într-un comunicat de presă, că a semnat cu STJ Advisors Group Limited contractul de prestări servicii de consultanţă pentru piaţa de capital de tip "Equity Advisor", oferta câştigătoare fiind în valoare de 950.000 de euro, faţă de 1.752.500 de euro, buget estimat.

Serviciile ofertate de STJ Advisors Group Limited vizează pregătirea şi asistenţă în derularea IPO Hidroelectrica.

Hidroelectrica este lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional, fiind o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicaţii în siguranţa naţională.

Compania are în exploatare 209 centrale hidroelectrice, cu o putere instalată totalizând 6.482 MW.

În spiritul direcţiilor europene de decarbonizare stabilite prin Green Deal, compania şi-a actualizat de curând strategia investiţională, proiectele de dezvoltare incluzând realizarea de parcuri solare, eoliene on-shore şi off-shore, dezvoltarea de reţele de încărcare a automobilelor electrice, realizarea de construcţii hidro-energetice pe fluviul Dunărea, construcţia unei staţii de obţinere a hidrogenului prin electroliză etc.

Financialntelligence.ro a organizat, miercuri, Forumului Energiei Online, un eveniment în care s-a discutat, printre altele, despre liberalizarea preţurilor la gaze naturale de la 1 iulie, strategia de investiţii a companiilor de stat din energie, precum şi despre modificările Legii energiei electrice şi a gazelor naturale.