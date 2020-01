'Băieţi răi pe viaţă' şi 'Dolittle,' premierele weekendului în cinematografele româneşti

Comedia de acţiune „Băieţi răi pe viaţă/ Bad Boys for Life” şi filmul de aventuri „Dolittle” sunt premierele weekendului în cinematografele româneşti.

Regizat de Adil El Arbi şi Bilall Fallah, lungmetrajul „Bad Boys for Life” îi are în rolurile principale pe Will Smith şi Martin Lawrence şi este al treilea film din seria „Bad Boys”, lansată în 1995, conform News.ro.

Detectivii Mike Lowrey şi Marcus Burnett revin în acţiune când cineva începe să ucidă oameni ce au legătură cu un caz mai vechi.

Din distribuţie fac parte Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Núñez, Kate del Castillo, Nicky Jam şi Joe Pantoliano.

Primele două filme din serie, lansate în 1995 şi 2003, au primit critici împărţite şi au generat împreună încasări de peste 410 milioane de dolari, la nivel global.

Actorul Robert Downey Jr., cunoscut din filmele „Iron Man” şi „Sherlock Holmes”, interpretază rolul principal în lungmetrajul „Dolittle”.

Filmul are în centru un bărbat ce poate vorbi cu animalele şi care porneşte într-o aventură periculoasă pentru a o salva pe tânăra regină a Angliei.

„Dolittle” este regizat de Stephen Gaghan („Traffic”), iar din distribuţie fac parte Antonio Banderas, Michael Sheen, dar şi Tom Holland, Emma Thompson, Rami Malek şi Marion Cotillard, care şi-au împrumutat vocile pentru animalele personaje. Primul lungmetraj cu personajul Dr. Dolittle în centru a apărut în 1967.