Băieţii buni ajung în Rai, selectat la a 42-a ediţie a Bergamo Film Meeting

Filmul „Băieţii buni ajung în Rai”, regizat de Radu Potcoavă („Cuscrii”, serialele „Vlad” şi „Ai Noştri”) va face parte din secţiunea competitivă a festivalului italian Bergamo Film Meeting, alături de alte şase producţii internaţionale, şi va concura pentru unul din cele două premii: marele premiu, decis de votul publicului, şi premiul pentru regie, decis de către juriul internaţional, potrivit news.ro.

Bergamo Film Meeting este un festival de tradiţie pentru industria de film italiană şi europeană. Aflat la cea de-a 42-a ediţie, Bergamo Film Meeting îşi propune, ca în fiecare an, să promoveze originalitatea stilistică şi narativă a filmelor ce tratează teme contemporane. Selecţia Bergamo Film Meeting cuprinde foarte puţine titluri; publicul festivalului aşteaptă şi primeşte cinema de cea mai bună calitate, şi tot el decide câştigătorul marelui premiu.

„Selecţia la Bergamo Film Meeting m-a surprins, pentru că am gândit „Băieţii buni ajung în Rai” mai degrabă ca un film de public, decât ca unul pentru festivaluri. Mai ales că ştiam că organizatorii sunt foarte selectivi, aleg doar câteva titluri pentru competiţie. Sunt foarte curios cum va reacţiona publicul italian de festival la acest film, şi mai ales cum vor reacţiona românii din zona Bergamo/Milano, pe care îi aştept în număr mare la proiecţie. Aşa a vrut Dumnezeu, ca românii din Italia să vadă acest film cu câteva zile înaintea celor din România.”, spune regizorul Radu Potcoavă.

Proiecţiile din Bergamo vor avea loc în 13 martie (ora 20:00, Auditorium - Piazza della Libertà) şi 14 martie (ora 22:00 - Sala dell’Orologio - Piazza della Libertà). Ambele proiecţii vor fi urmate de un Q&A cu regizorul Radu Potcoavă.

„Băieţii buni ajung în Rai” explorează, într-o notă comică şi romantică, felul în care poate fi, pentru fiecare, Purgatoriul sau Raiul. Rolurile principale sunt interpretate de Bogdan Dumitrache („Poziţia copilului”, „Sieranevada”, „Om câine”, „Pororoca”, „Heidi”, „Din dragoste cu cele mai bune intenţii”) şi Cosmina Stratan (“Frere et Soeur”, “Shelley”, “Cobain”, “No One Gets Out Alive”, „Boss”, „După Dealuri”) - doi foşti colegi de liceu care se revăd, după moarte, pe o plajă pustie.

Şerban Pavlu (serialele „Clanul” şi „Umbre”, lungmetraje precum „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, „Marocco”, „Charleston”, „Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor”, „Toată lumea din familia noastră”, „Inimi cicatrizate”, „Monştri.”) şi Sergiu Costache (serialele „Clanul” şi „Umbre”, lungmetraje precum „Boss”, „La Gomera”, „Afacerea Est”, „Doing Money”, „Charleston”,„Cuscrii”) joacă două roluri speciale: Dumnezeu şi Sfântul Petru. Distribuţia acestui film este completată de actori precum “Magicianul” Marian Râlea, Aura Călăraşu, Florentina Ţilea, Liviu Pintileasa.

„Nu am dat niciun casting, pentru niciun rol: mi-l imaginasem de atâtea ori pe Bogdan Dumitrache jucând rolul principal, pe Sergiu Costache fiind Sfântul Petru şi pe Şerban Pavlu ca Dumnezeu, încât nu mai era nimic de probat, de încercat. Nici măcar pentru celelalte roluri: cu majoritatea dintre actori mai lucrasem deja, cu ceilalţi îmi doream de mai multă vreme să lucrez. Rolurile au fost scrise special pentru ei. Am lucrat doar cu oameni cu care îmi face plăcere să lucrez - fie ei actori sau membri ai echipei. Am vrut să ne distrăm împreună, şi ne-am cam distrat, cred că se vede asta şi în film”, completează regizorul.

Regizorul Radu Potcoavă a studiat Regia la Universitatea Hyperion - Facultatea de Arte - şi dramaturgia la Binger FilmLab (Amsterdam), beneficiind de o rezidenţă de creaţie la Nipkow Programm (Berlin). A regizat comedia de succes „Cuscrii” (al doilea film românesc al anului 2013, după numărul de spectatori), drama coming-of-age „Vara s-a sfârşit”, şi a fost co-regizor al serialelor TV „Vlad” (sezonul 1) şi „Ai noştri” (sezonul 1). De asemenea, a regizat câteva scurtmetraje de succes - trei dintre ele fiind nominalizate la Premiile Gopo. „Băieţii buni ajung în Rai” reprezintă a treia colaborare a lui Radu Potcoavă cu casa de producţie Wearebasca, după scurtmetrajele „Mă cheamă Costin” (2016) şi „Miss Sueño” (2018).

Filmul este realizat de o echipă de experimentaţi, apreciaţi şi premiaţi profesionişti ai industriei de film din România. Andrei Butică este directorul de imagine al filmului este, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuţiu, de sunet s-a ocupat Alexandru Dumitru şi de muzică Alin Zăbrăuţeanu, iar Mălina Ionescu semnează scenografia şi costumele.

Lungmetrajul a fost produs de Wearebasca; producători: Claudiu Mitcu, Ioachim Stroe şi Robert Fiţa.