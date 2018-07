VIDEO Bâlbele parlamentarilor:Nu știu principalele modificării ale Codului Penal, deși au votat. Deputat: Mă duc și mă uit și vin înapoi

Potrivit unui reportaj al Digi24, mai mulți parlamentari ai Puterii nu știu care sunt principalele modificări din Codul Penal pe care le-au votat. Unul dintre cei chestionați le-a cerut jurnaliștilor să repete interviul de trei ori ca să se poată documente în legătură cu principalele schimbări. Alții au refuzat să răspundă la întrebări.

Reporter: Aţi votat ieri şi dumneavoastră alături de colegi, care sunt principalele modificări aduse la Codul penal?

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Păi, principalele modificari... nu le ştiu care sunt!

Reporter: Abuzul în serviciu ar fi una dintre ele...

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Da.

Reporter: S-a discutat mult în spaţiul public...

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Da.

Reporter: Altele?

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Altele...

Reporter: Nu vi le amintiţi acum?

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Nu mi le amintesc.

Potrivit sursei citate, parlamentarul a revenit după jumătate de oră susținând că este pregătit pentru interviu.

Reporter: V-aţi documentat?

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Nu m-am documentat, eu ştiam, dar atunci am... Sunt vreo două, trei chestii. Este abuzul, este introducerea termenului de prescripţie, deci dacă procurorii nu depun într-un an de zile, deci... Aşa... Ăăă... ce mai e, stai să mă gândesc (tace, dă ochii peste cap, se gândește etc.) Astea două le ştiu!

Reporter: Păi ce aţi făcut, domnule, am crezut că v-aţi uitat pe toate.

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Nu m-am uitat, dar mă duc şi mă uit şi vin înapoi!

Reporter: Hai, duceţi-vă şi uitaţi-vă!

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Da? Hai!

Reporter: Vă aştept. Cinci minute, zece?

***

Reporter: V-aţi lămurit?

Octavian Goga, deputat independent, afiliat PSD: Aşa, cât de cât! La cei cu denunţuri să fie puşi faţă în faţă mai puţin în cazul violurilor, şi cei cu..., aşa... Şi cam atât! Erau mai multe, dar... Erau cu ceva, dar.... Deci eu consider că este o treabă bună!

Alții au refuzat să răspundă la întrebări.

Reporter: Ce modificări s-au produs ieri în Senat, s-au votat ieri?

Ion Ganea, senator independent, afiliat PSD: Nu comentez momentan, v-am spus, momentan nu comentez.

Reporter: Dar când comentaţi?

Ion Ganea, senator independent, afiliat PSD: Lăsaţi-mi timp, v-am spus, mă aşteaptă guvernatorul în birou.

Reporter: Puteţi să ne spuneţi trei modificări care s-au votat ieri?

Ion Ganea, senator independent, afiliat PSD: Vorbim, avem timp azi.

Reporter: Când vorbim, domnule senator?

Ion Ganea: Avem timp astăzi!

***

Cornel Resmeriţă, senator PSD: Sunt profesor de fizică nu mă pricep. Te-am pupat. Nu mă pricep.

Reporter: Staţi o secundă!

Cornel Resmeriţă, senator PSD: Sunt profesor de fizică, nu mă pricep. Am votat, mă duc cu partidul, atâta ştiu eu.

Reporter: Despre asta vreau să vă întreb. Staţi o secundă, să nu alerg după dumneavoastră. Ştiu, nu vă întreb lucruri concrete. Domnule senator, staţi o secundă, vă rog mult...

***

Reporter: Vă întrebam care ar fi, pentru că şi dumneavoastră v-aţi dat votul pentru ele.

Viorel Salan, senator PSD: Păi toate, începând de la abuzul în serviciu şi toate celelalte aspecte aşa cum menţionam anterior au fost scoase în evidenţă.

Reporter: Care sunt celelalte aspecte?

Viorel Salan, senator PSD: Mulţumesc.

***

Reporter: Ne puteţi spune măcar trei dintre ele?

Ştefan Mihu, senator PSD: Abuzul în serviciu, care era un mijloc de a interpreta acţiunea mai bună sau mai rea a fiecăruia la serviciu...

Reporter: Şi celelalte modificări?

Ştefan Mihu, senator PSD: Vă mai zic...”

***

Miron Smarandache, senator PSD: Nu pot să vă spun acum.

Reporter: Nu vi le mai amintiţi?

Miron Smarandache, senator PSD: Nu mi le mai amintesc.