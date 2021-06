Bale, printre cei mai buni jucători din Europa, spune Florentino Perez

Gareth Bale este ''unul dintre marii jucători din Europa'', a declarat vineri preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, care însă nu a dorit să vorbească despre viitorul atacantului galez pe Santiago Bernabeu.

''Bale este un jucător grozav. După cum îl văd, este unul dintre marii jucători din Europa. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc de la el este la Kiev (finala Ligii Campionilor împotriva lui Liverpool - n. r.). Lovitură de cap şi înscrie un gol. Aş vrea să rămână la Real Madrid, eu îi iubesc pe toţi jucătorii Realului'', a spus Perez.

Gareth Bale, care are contract cu Real Madrid până în iunie 2022, a căzut în dizgraţia tehnicianului francez Zinedine Zidane şi a evoluat în ultimul sezon sub formă de împrumut la Tottenham, informează Agerpres.

Ţara Galilor va juca sâmbătă cu Danemarca în optimile de finală ale EURO 2020.

Gareth Bale dezvăluia recent că vrea să revină în sezonul viitor la Real Madrid, pentru ultimele 12 luni de contract.

"Am venit la Spurs în acest sezon mai ales fiindcă am vrut să joc fotbal", declara Bale în urmă cu două luni, adăugând că doreşte de asemenea să fie în formă la EURO 2020. "Planul iniţial a fost să joc doar un sezon la Spurs, iar după EURO mai am un an de contract cu Real Madrid şi planul meu este să mă întorc", a spus el.