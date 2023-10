Balonul de Aur: Vinicius Jr., laureatul premiului Socrates, îşi menţine angajamentul de a combate rasismul

Vinicius Jr, jucătorul echipei Real Madrid, va continua să lupte împotriva rasismului în fotbalul mondial. El a primit, luni, în cadrul ceremoniei de decernare a premiului Balonul de Aur, premiul Socrates pentru contribuţia sa în afara terenului, relatează Reuters, citat de news.ro.

Vinicius, care în ultimele două sezoane a fost în mod regulat ţinta rasismului la meciurile din LaLiga, a fost premiat pentru că a înfiinţat o fundaţie care construieşte şcoli în zone sărace şi investeşte în educaţia din Brazilia.

"Voi rămâne ferm în lupta împotriva rasismului", a declarat brazilianul, care a primit premiul din partea prinţului de Monaco. "Este un lucru foarte trist să vorbim despre rasism în zilele noastre, dar trebuie să continuăm lupta pentru ca oamenii să sufere mai puţin".

"Foarte fericit să primesc acest premiu şi să ajut mulţi copii din Brazilia. Am avut puţine şanse să ajung unde am ajuns venind de unde am venit, aşa că este o plăcere pentru mine să ajut cât mai mulţi copii pentru ca ei să aibă o şansă."

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a fost singurul brazilian aflat în primele 10 locuri în clasamentul pentru Balonul de Aur din acest an, după ce a marcat 23 de goluri în toate competiţiile pentru Real în sezonul trecut.

Atacantul a fost de asemenea parte a unui omagiu emoţionant adus lui Pele, marele brazilian care a murit în decembrie anul trecut la vârsta de 82 de ani.

"Pele este un zeu pentru mine şi dacă sunt aici astăzi, este datorită lui. El a dus Brazilia la un alt nivel, iar oamenii îi respectă pe jucătorii brazilieni datorită marii moşteniri pe care a lăsat-o", a spus Vinicius.

Institutul Vini Jr, creat în 2020, îşi propune să se folosească de popularitatea fotbalului pentru a ajuta la inovaţii în materie de predare şi învăţare în şcolile publice braziliene.

Proiectul susţine că până la 15 şcoli şi 10.000 de elevi vor beneficia până la sfârşitul anului 2023, cu peste 500 de profesori angajaţi.