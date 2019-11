Banca Centrală: 'Europa trebuie să se retragă din schemele globale de plată cu cardul'

Un membru al CA al Băncii Centrale a declarat, potrivit Reuters, că Europa trebuie să depășească dependența de furnizorii internaționali de plăți și că nu este sarcina Băncii Centrale să ofere soluții sectorului privat, anunță MEDIAFAX.

“Mai mult de două treimi din plățile fără numerar se efectuează cu carduri de peste ocean, deoarece majoritatea furnizorilor europeni tind să fie concentrați pe plan intern sau regional”, a declarat Benoit Coeure, marți, într-o conferință. El a avertizat că acest a pus zona euro într-un dezavantaj competitiv.

Citește și: Decizie neașteptată- Vedeta PRO intră în politică

„Europa riscă să-și piardă avantajul economic”, a spus Coeure.

Sectorul este dominat de furnizori americani, precum Visa Inc și MasterCard Inc. Amazon.com Inc și Apple Inc. și-au asumat cota de piață cu schemele de plată respective, la fel ca și furnizorul online PayPal Holdings Inc, toate cu sediul în SUA.

BCE studiază, în prezent, opțiunea de introducere a unei monede digitale, dar aceasta ar avea consecințe ample pentru bănci.

Banca Centrală Europeană a introdus, recent, un sistem de plată instantaneu, TIPS, pentru tranzacțiile dintre bănci, însă creditorii nu s-au grăbit să se alăture acestei inițiative, iar schema nu a avut un impact semnificativ până în prezent.

Vorbind în cadrul aceluiași eveniment, vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a susținut că obiectivul său este acela de a extinde o plată instantanee pan-europeană către toate părțile blocului european, până la sfârșitul anului 2021.

„Până la acea dată, toată lumea din cadrul Uninii Europene, oamenii și companiile ar trebui să poată efectua tranzacții de plată instantanee interne și transfrontaliere. Băncile UE trebuie să devină pe deplin disponibile pentru furnizarea și primirea plăților instantanee în toată Europa”, a spus el, potrivit sursei citate.

Citește și: Cristian Popescu Piedone, declarație surprinzătoare în cazul Colectiv: ‘Dacă în club erau și copiii mei, aș fi spus la fel, că nu am greșit’ .

Coeure a adăugat că blocul european nu se poate baza pe furnizorii non-europeni, deoarece Uniunea nu are autoritate asupra lor, iar puterile ei de monitorizare ar fi limitate.