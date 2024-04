Bande de maimuțe terorizează o stațiune turistică. Polițiștii, disperați: 'Ne ascundem fețele și pistoalele să nu le vadă' / VIDEO

Orașul thailandez Lopburi nu este popular doar printre turiști, ci și printre maimuțe. Cu toate acestea, acestea din urmă devin din ce în ce mai mult o problemă, deoarece primatele cutreieră străzile în găști, provocând pagube și furturi atât de la localnici, cât și de la turiști. O unitate de poliție dedicată ia acum măsuri împotriva scandalagiilor purtători de blană.

"Sunt conștient de potențialul pericol pe care îl reprezintă maimuțele. Acestea au început să reprezinte o amenințare pentru turiști și localnici", a explicat generalul-maior de poliție Apirak Wechkanchana problema macacilor din oraș pentru Daily Mail.

Ofițerii de poliție au folosit praștiile pentru a alunga dăunătorii blănoși. Macacii infractori deosebit de răi sunt prinși și mutați. Dar acest lucru nu este atât de ușor, deoarece animalele sunt foarte istețe: "A trebuit să ne ascundem fețele și pistoalele cu tranchilizante pentru ca maimuțele să nu le poată vedea", spune un angajat al Ministerului Parcurilor Naționale, al Faunei Sălbatice și al Conservării Plantelor.

Cel mai recent, "Ai Krao", liderul unei bande de maimuțe, a fost prins. Vinovatul era cunoscut printre comercianți și șoferi pentru agresivitatea sa. A fost sedat și dus într-o locație.

În ciuda faptului că maimuțele ocupă clădiri goale și a luptelor între bande în oraș, localnicii nu vor să renunțe complet la animale: Pentru că, deși provoacă atât de multe pagube și probleme, ele aduc și bani: ele sunt motivul pentru care turiști din întreaga lume vizitează Lopburi. Turiștilor le place să hrănească maimuțele cu bunătăți. Există, de asemenea, un festival anual pentru maimuțe: La acesta, macacilor li se oferă un bufet somptuos.

Guvernul thailandez încearcă și alte metode pentru a ține sub control problema macacilor. Populația de maimuțe din țară urmează să fie controlată prin sterilizare în masă, crearea de zone protejate și programe de relocare.

<

In Thailand, thousands of monkeys have attacked the city



According to local media, the tourist areas of Lopburi city are being destroyed by monkeys: they climb into cars, steal food from stores and damage property. pic.twitter.com/cztgYJwVzX