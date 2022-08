Bank of Cyprus respinge oferta de preluare a companiei americane Lone Star

Anul acesta, acţiunile băncii au urcat cu aproximativ 11%, iar capitalizarea sa bursieră este de 524,3 milioane de euro, conform datelor Refinitiv. Săptămâna aceasta, acţiunile băncii se tranzacţionau la aproximativ 1,14 euro.Compania americană Lone Star, specializată pe plan global în investiţii de capital, în imobiliare şi alte active financiare, a precizat că a oferit 1,51 euro per acţiune pentru Bank of Cyprus.Bloomberg News a anunţat pentru prima dată oferta de preluare pentru Bank of Cyprus.Anul trecut, banca a acceptat să vând un portofoliu de credite neperformante şi unele active imobiliare către grupul Pimco, deţinut de Allianz, pentru aproximativ 385 milioane de euro.