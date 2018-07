Barack Obama a efectuat o călătorie în Kenya, vizitând familia kenyană și a inaugurat un centru de tineret - VIDEO

Fostul preşedinte american Barack Obama şi-a vizitat luni familia kenyană, în prima sa vizită din 2015 în ţara natală a tatălui său, unde a inaugurat un centru pentru tineret, relatează AFP, informează news.ro.

Obama a sosit în Kenya duminică şi s-a întâlnit după-amiaza cu preşedintele Uhuru Kenyatta şi liderul opoziţiei Raila Odinga.

El s-a dus luni dimineaţa în vestul ţării, supravegheat de un important dispozitiv de securitate, să o vadă pe decana familiei Obama din Kenya, Sarah, pe care preşedintele o numeşte ”bunica”, în pofida faptului că nu au legături de sânge.

El s-a întâlnit, de asemenea, cu alţi membri ai familiei sale, iar după aceea a inaugurat un centru Sauti Kuu (”Voci puternice”, în swahili), înfiinţat de către sora sa vitregă Auma Obama, care a studiat în Germania.

El a dansat cu bunica sa vitregă pe muzică tradiţională. Televiziunea kenyană a difuzat imagini cu Barack Obama dansând împreună cu Sarah Obama, care purta un costum tradţional, scrie DPA.

”Este bine să mă întorc, cu atât de mulţi oameni care sunt o familie pentru mine - şi cu atâţi oameni care pretind că sunt familia mea, toată lumea este văr”, a glumit Obama în discursul de inaugurare a centrului.

El a evocat prima întâlnire cu sora sa vitregă, în prima sa vizită în Kenya, la vârsta de 27 de ani.

”N-aş putea fi mai mândru de ceea ce a realizat sora mea”, a declarat el. ”Astăzi vin cu adevărat ca frate, ca cineva cu legături cu Africa, să vorbesc despre importanţa a ceea ce face ea”.

Obama, primul preşedinte de culoare al Americii şi un favorit în Africa, a vizitat Sauti Kuu Centre destins, purtând o camaşă albă şi ochelari de soare.

”Am avut şansa să mă uit în jur şi este un spaţiu remarcabil”, a declarat el. ”Sunt foarte fericit că există şi un teren de baschet”.

”Centrul va fi un loc în care copii şi tineri îşi învaţă puterea vocii”, a spus el.

Auma Obama a anunţat, într-o conferinţă de presă, săptămâna trecută, că acest centru ultramodern le va permite tinerilor din regiune să aibă acces la cărţi, la Internet şi la activităţi sportive.

Tinerii vor putea să primească, de asemenea, cursuri de educaţie civică, finanţe, apărarea mediului sau etica muncii.

Centrul include un teren de fotbal la standarde internaţionale, patronat de Ministerul german al Cooperării şi Dezvoltării, un teren de baschet finanţat de Fundaţia Giants of Africa, şi un teren de volei/netball şi alte instalaţii, inclusiv o bibliotecă şi un laborator de Internet.

În 2015, când Obama a vizitat Kenya în calitate de preşedinte american, nu a putut să viziteze satul natal al tatălui său, din motive de securitate.

El a promis să revină atunci când ”nu va mai purta costum” şi s-a angajat să acţioneze în favoarea tineretului local.

După sejurul kenyan, Obama se duce în Africa de Sud, unde urmează să suţină un discurs foarte aşteptat cu ocazia marcării unui secol de la naşterea lui Nelson Mandela.

