Barack şi Michelle Obama vor produce pentru Netflix adaptarea unei cărţi despre sosirea lui Donald Trump la Casa Albă

Fostul preşedinte american Barack Obama şi soţia sa, Michelle, vor produce pentru Netflix un serial adaptat după cartea criticului Michael Lewis despre sosirea lui Donald Trump la Casa Albă, "The Fifth Risk", potrivit AFP, scrie news.ro.

Platforma video a anunţat în mai 2018 că a ajuns la un acord cu familia Obama cu privire la producţia de filme, seriale şi documentare în exclusivitate pentru Netflix.

Grupul american a dezvăluit marţi proiectele la care lucrează cu Higher Ground Productions, societatea de producţie creată de cuplul Obama în cadrul acestei colaborări.

Printre ele figurează adaptarea cărţii "The Fifth Risk: Undoing Democracy", sub formă "non ficţiune", a indicat Netflix într-un comunicat.

Serialul "va fi centrat pe importanţa muncii făcută din umbră de eroii de zi cu zi care ne conduc administraţia şi ne protejează naţiunea", se arată în comunicat.

Cartea lui Michael Lewis, ale cărui opere au fost adaptate pentru cinema, precum "The Big Short" şi "The Undoing Project", evocă cum funcţionează principalele mecanisme ale Statului american, dar oferă şi un tablou critic despre Donald Trump şi echipa sa.

El pune în scenă un preşedinte ales care nu a pregătit nimic pentru a ajunge la putere şi nu s-a interesat cu privire la funcţionarea administraţiei.

Autorul aminteşte şi de numeroasele alegeri discutabile, potrivit lui Lewis, ale lui Trump pentru a-şi alcătui administraţia, fostul magnat al imobiliarelor neezitând că pună în posturi tehnice persoane fără nicio experienţă în domeniu.

Higher Ground produce şi o adaptare a serialului despre cotidianul The New York Times, "Overlooked", iniţiativă a ziaruluii de a publica necroloage ale unor personalităţi al căror deces nu era menţionat în epocă, în special pentru că era vorba despre femei şi despre persoane de culoare.

Un alt proiect al societăţii de producţie, condus de două femei - Priya Swaminathan şi Tonia Davis - este un lungmetraj despre Frederick Douglass, un sclav de culoare devenit una dintre figurile emblematice ale aboliţionismului.