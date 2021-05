Barajul pentru Serie A - Vasile Mogoş a marcat pentru Chievo Verona

Fundaşul român Vasile Mogoş a marcat un gol pentru Chievo Verona, care a fost învinsă de Venezia cu scorul de 3-2, după prelungiri, joi, în primul tur al barajului de promovare în prima ligă italiană de fotbal.

Chievo a deschis scorul prin Luca Garritano (10 - penalty), dar Venezia a egalat după autogolul lui Massimo Bertagnoli (60), iar meciul a ajuns în prelungiri. Mogoş a adus echipa din Verona în avantaj, marcând din penalty (104), dar Venezia a reuşit să întoarcă scorul prin golurile lui Youssef Maleh (107) şi Dennis Johnsen (116). Mai mult, Venezia a ratat şi un penalty prin Francesco Forte (120+2).

Vasile Mogoş a jucat tot meciul la Chievo.În alt meci din primul tur al barajului pentru Serie A, AS Cittadella a învins-o pe Brescia cu 1-0.În semifinalele turneului, în dublă manşă, AS Cittadella o va întâlni pe AC Monza, iar Venezia FC, pe US Lecce.Au promovat direct în Serie A primele două clasate în Serie B, Empoli FC şi US Salernitana.