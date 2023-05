Bărbat suspectat că a sustras cabluri din cupru, ce asigurau semnalizarea şi dirijarea circulaţiei feroviare, reţinut / Anchetatorii au stabilit că a fost pusă

Bruxelles-ul recomandă statelor membre să pună capăt măsurilor de sprijin pentru preţurile la energie în 2023 FLUXUL AGERPRES 13:50Fotbal: Înaltul comisar ONU condamnă insultele la adresa lui Vinicius şi solicită prevenirea rasismului în sport 13:50USR solicită adoptarea de urgenţă în plenul Camerei Deputaţilor a proiectului „Fără păcănele lângă şcoli” 13:50German President Steinmeier: We believe for a long time that Romania’s place is in the Schengen Area 13:50Eurodeputata Carmen Avram solicită Comisiei Europene compensaţii financiare pentru apicultorii români 13:49Fotbal: Belgianul Marquet şi-a reziliat contractul cu FC U Craiova 13:48Fotbal: Vinicius Junior (Real Madrid) nu va juca în meciul cu Rayo Vallecano 13:46Rotativa guvernamentală/Iohannis: Calendarul poate fi respectat; în varianta optimală, procedura s-ar putea încheia pe 30 mai 13:45Bruxelles-ul recomandă statelor membre să pună capăt măsurilor de sprijin pentru preţurile la energie în 2023 13:44Comunicat de presă – Primăria Municipiului Constanţa 13:44Comunicat de presă – Inspectoratul de Poliţie Bistriţa-Năsăud Vezi mai mult Vezi mai putin CELE MAI CITITE DIN ECONOMIC-EXTERN acum 21 de ore România este al doilea mare exportator şi importator de grâu din UE în sezonul 2022/2023 acum 7 ore Cel mai bogat om al lumii a pierdut 11 miliarde de dolari într-o zi acum 2 zile Opt state membre UE, printre care şi România, se opun noilor reguli referitoare la gazele de eşapament acum 2 ani Franţa mizează pe 50 de milioane de turişti străini în această vară acum un an Acţiunile Netflix în cădere liberă după ce platforma a pierdut 200.000 de utilizatori în primul trimestru acum 5 luni Eurostat: Bulgaria, Ungaria şi România, cel mai scăzut salariu mediu anual din UE, în 2021 acum 3 luni Inflaţia în UE şi România a continuat să scadă în luna ianuarie acum 22 de zile O familie franceză a pus la punct un imperiu de 15 miliarde de dolari în domeniul lactatelor acum o zi Eurostat: Turismul din UE s-a redresat în vara anului trecut