Barbora Krejicikova, învingătoare în turneul WTA de la Tallinn

Krejcikova (26 de ani), ocupanta locului 27 WTA şi campioană la Roland Garros în 2021, a cucerit cu această ocazie al patrulea său titlu la simplu, primul din acest sezon.Aceasta a fost a treia confruntare între cele două jucătoare, bilanţul fiindu-i acum favorabil jucătoarei din Cehia (2-1). Krejicikova a eliminat-o pe Kontaveit în semifinalele turneului de la Sydney, la începutul acestui an, înainte de a se înclina în finală, în faţa spaniolei Paula Badosa.Cehoaica a pus capăt duminică unei serii de 24 de victorii consecutive reuşită de Anett Kontaveit în meciuri disputate indoor, pe suprafaţă dură.Barbora Krejcikova a avut un an 2022 foarte bun mai ales în proba de dublu, în care câştigat trei titluri de Mare Şlem alături de compatrioata sa Katerina Siniakova, la Australian Open, Wimbledon şi US Open.