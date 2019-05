Barcelona renunță la transferul lui Antoine Griezmann

Ce părea ca şi făcut, transferul lui Antoine Griezmann (28 de ani) la Barcelona, acum are şanse aproape zero să se concretizeze. Din informaţiile apărute în Marca, preşedintele Josep Maria Bartomeu a decis că echipa nu are nevoie de un fotbalist precum Grizmann, iar mutarea nu este o prioritate, potrivit mediafax.

Catalanii au în zona/ zonele respective fotbalişti de calibru. Griezmann şi-a anunţat plecarea de la Atletico, iar totul părea că se va concretiza cu un transfer la Barcelona. Clauza de reziliere scădea, de la 1 iulie, de la 200 de milioane de euro la 120 de milioane de euro, iar situaţia devenea şi mai clară. Acum, presa din Spania a aflat că oamenii din conducere s-au răzgândit. Pe lângă suma fabuloasă de transfer, mai e şi salariul uriaş, de aproximativ 17 milioane de euro pe sezon. Astfel, s-a luat hotărârea că Griezmann nu este o prioritate pentru Barcelona.

Francezul poate evolua ca vârf, în spatele atacantului sau în flancul stâng. În zonele respective, spaniolii îi au pe Messi, Suarez, Malcom, Coutinho şi Dembele.

Statisticile lui Grizmann în acest sezon:

48 de meciuri

21 de goluri

10 pase desicive