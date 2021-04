ALERTĂ - Dan Barna spune că l-a informat pe Florin Cîțu despre posibila raportare greșită a deceselor COVID

Vicepremierul Dan Barna transmite vineri că l-a informat pe premier despre posibile inadvertențe în modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19, la scurt timp după ce Florin Cîțu a spus că nu știe nimic despre acest lucru și așteaptă o informare de la Barna.

„Ca urmare a solicitării transmise public de premierul Florin Cîțu fac următoarele precizări: Am fost informat ieri, 15 aprilie, de echipa de la Ministerul Sănătății că verifică posibile inadvertențe în modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 în cele două baze de date folosite de autorități. Am solicitat imediat secretarulului de stat să facă o notă de informare premierului Florin Cîțu, cu stadiul situației, pentru a putea decide măsurile pe care le va considera necesare în calitate de ministru interimar al Sănătății. Nota a fost transmisă conform nr. de înregistrare la cabinetul premierului ieri, 15 aprilie, la ora 11:05.

Ulterior, în cadrul ședinței de Guvern de ieri i-am transmis premierului ca am fost informat că este o situație în analiză la Ministerul Sănătății legată de metodologia privind înregistrarea deceselor de COVID-19 și că am cerut să-i fie trimisă și că a primit o notă pe acest subiect. Premierul, ca ministru interimar al Sănătății, mi-a comunicat că va analiza aceste informații”, a scris Dan Barna pe Facebook

Premierul Florin Cîţu a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, întrebat despre afirmaţiile privind nereguli în raportarea deceselor de COVID, că îi cere public vicepremierului Dan Barna, care este coordonatorul Ministerului Sănătăţii, să spună dacă ştia despre aceste lucruri şi ce măsuri a dispus.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a afirmat vineri că "există diferenţe fundamentale" între numerele raportate şi cele reale în ceea ce priveşte decesele din spitalele COVID.

El l-a invitat pe premierul Florin Cîţu să preia aceste probleme şi să revadă raportarea deceselor din spitalele COVID.

"Avem acum un ministru al Sănătăţii, care nu ştiu cat timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram, respectiv le investigam. O să îl rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcţia de prim ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea partidului dumisale anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitalele COVID-19. N-aş vrea să arunc cu numere, pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră ne arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale", a declarat Voiculescu într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Întrebat dacă au fost raportate mai multe decese sau mai puţine, Voiculescu a spus: "Există o metodologie, nu acuz, nu lansez absolut nici o acuzaţie, există o metodologie care trebuie reevaluată, atâta tot".

"Vă spun că există o diferenţă, există indicii că există o diferenţă între decesele raportate într-o anumită platformă, în Corona-Forms, şi în datele pe care le primea raportate Ministerul Sănătăţii. (...) Mai puţine decese. Vorbim despre o statistică şi o metodologie care trebuie clarificată", a completat fostul ministru.