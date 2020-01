Barna - 'Nu suntem nici la jumătate cu lista obiectivelor îndeplinite; premierul a confirmat că restanţele sunt avute în vedere'

Preşedintele USR, Dan Barna, afirmă că lista obiectivelor din acordul cu PNL nu a fost îndeplinită "nici pe jumătate", precizând însă că, într-o întâlnire avută cu premierul Ludovic Orban, acesta a confirmat că sunt avute în vedere şi obiectivele restante, potrivit Agerpres.

"M-am întâlnit în după amiaza zilei de ieri cu premierul Ludovic Orban pentru o analiză de etapă a stadiului respectării angajamentelor pe care PNL şi le-a luat faţă de USR cu ocazia votului de învestitură a Guvernului şi o discuţie pe contextul politic generat de anunţul angajării răspunderii pe primari în două tururi şi perspectivele de anticipate. După cum ştiţi, USR şi PNL au semnat înaintea învestirii Guvernului un acord politic cu mai multe puncte care vizau rezolvarea unor probleme urgente pe care românii ni le-au reclamat", a scris Barna, sâmbătă, pe Facebook.Potrivit liderului USR acordul a vizat recursul compensatoriu, desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, alegerea primarilor în două tururi, o corectă reprezentare a diasporei în Parlamentul naţional, abrogarea unor prevederi nocive ale Ordonanţei 114, reducerea impozitării pe salariul minim, prioritizarea proiectelor de infrastructură, demararea proiectului de reparare şi de extindere a reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, monitorizarea reală a tăierilor de lemn.

"Am constatat împreună că doar o parte dintre prevederile acordului au putut fi realizate până acum. Nu suntem deocamdată nici la jumătate cu lista obiectivelor îndeplinite. I-am spus asta premierului Orban. USR şi-a respectat şi îşi va respecta întotdeauna cuvântul dat şi ne aşteptăm că partenerii noştri de dialog vor face la fel. În cadrul discuţiei, premierul Orban mi-a confirmat că şi celelalte obiective restante sunt avute în vedere. Aşa cum am făcut-o în toţi aceşti ani vom continua să fim partizanii reformelor făcute în interesul populaţiei şi vom critica, ori de câte ori va fi cazul, abandonarea sau ezitările care ne abat de la drumul către ţara pe care ne-o dorim", a adăugat Barna.



El a menţionat că Alianţa USR-PLUS va continua să se întâlnească cu premierul ori de câte ori va fi nevoie, va dialoga oricât va fi nevoie şi va face în cadrul Alianţei USR-PLUS "ce este necesar, astfel încât cei trei ani de derivă sub guvernări PSD să nu se mai repete".