FOTO Cum s-au relaxat liderii PNL și USR: Dan Barna s-a plimbat pe trotinetă și a 'montat' socată, Ludovic Orban a mers la terase cu Nicușor Dan

După ce premierul Ludovic Orban a mers sâmbătă, cu toată presa după el, la terasele din Centrul Vechi al Capitalei, liderul USR Dan Barna a postat pe contul său de Instagram o fotografie din parcul Herăstrău plimbându-se cu trotineta electrică.

„Plimbare eco de #weekend”, a scris Dan Barna pe Instagram. Ulterior, după ce s-a dus acasă, liderul USR a trecut la socată.

„La vremea aceasta a anului, una din bucuriile noastre, ale copiilor, era să găsim și să culegem flori mari de soc, (pe străzile cu case și grădini din Sibiul acelei vremi nici nu era foarte dificil) din care mama ne făcea o socată grozavă. În cele 4-5 zile cât stătea socata în borcanele de 10 litri, “să se facă”, amușinam cu nerăbdare, și eu și frații mei, gustând pe discret, cu lingura în strecurătoare, ca să ne anunțăm părinții că: e gata!!! Zilele trecute, în spiritul de tip casnic al pandemiei, am căutat și am găsit pe olx borcanele în cauză și am “montat” o socată pe care am așteptat-o ca și când... Iar în această seară tocmai o tragem în sticle. Vă doresc tuturor un weekend frumos și o sărbătoare de Rusalii cu bucurie și Duh”, a scris Dan Barna.

Premierului Ludovic Orban i-a fost dor de terasele din Capitală și a ieșit, sâmbătă, la o plimbare în Centrul vechi, alături de şeful Cancelariei, Ionel Dancă, şi de consilierul Andi Manciu. Acesta a spus că a mers la redeschiderea terasei unui prieten.

Ulterior, Orban a fost și la Hanul lui Manuc, unde a stat la masă cu candidatul PNL-USR la Capitală, Nicușor Dan.

„Imbinam placutul cu utilul. Discutam de ce-ar putea sa vina in continuare (dupa 15 iunie)”, a declarat premierul. „Atunci cand am intrat inauntru mi-am pus masca”, a zis Orban, dupa amenda incasata pentru petrecerea din Guvern.

El a indicat ca s-a uitat daca se respecta regulile de distantare sociala la terase si in interiorul localurilor, premierul a raspuns: „Da, cu siguranta”.

El a spus ca oamenii care l-au vazut au fost prietenosi. „Prietenosi. Se bucura ca au ocazia sa petreaca clipe placute, dupa atata timp de stat in casa”, a spus Orban.

Intrebat daca cei de la terase nu s-au speriat ca a venit in inspectie, premierul a declarat: „Am eu fata de inspector?”. El a indicat că sunt instituții care să verifice dacă se respectă regulile.

Legat de afirmatia lui Marcel Vela ca dupa 15 mai urmeaza surprize placute, Orban a declarat: ”Noi nu avem decat surprize placute”.

Premierul a mai spus că ar vrea să se lase de fumat.