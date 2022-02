Barna voia moțiune cu orice preț, după scandalul din Parlament/ Simion: 'E incredibil! Domnul Barna spune despre golănie şi violenţă?'

Majoritatea PSD-PNL 'profită de violenţa AUR' pentru a bloca moţiunea simplă pe energie, ceea ce "este de neacceptat", a declarat deputatul USR Dan Barna, luni, după reluarea şedinţei de plen, suspendată din cauza incidentului dintre George Simion, lider al AUR, şi ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„Ceea ce s-a întâmplat la microfonul Parlamentului este de neacceptat şi este de netolerat, fapt pentru care am susţinut măsuri foarte ferme şi modificarea regulamentului pentru ca astfel de situaţii să nu se mai întâmple. Însă ceea ce face majoritatea PSD-PNL, să profite de o violenţă a celor de la AUR pentru a bloca o moţiune simplă, este de neacceptat. Faptul că s-a încercat folosirea acestui alibi pentru a se spune "renunţăm la a mai dezbate moţiunea şi doar o votăm" este un lucru cu care nu am putut fi de acord în Biroul permanent, pentru că (...) dreptul cetăţenilor României să afle ce se întâmplă cu facturile la energie şi ce se întâmplă cu perspectiva aceasta a facturilor care tot cresc nu poate fi validat de golăneala şi violenţa domnului Simion", a afirmat Barna în plen, potrivit Agerpres.El a precizat că USR nu a fost de acord în şedinţa Biroului permanent cu suspendarea dezbaterilor la moţiunea simplă a USR, dar s-a opus "majoritatea PSD-PNL".„Faptul că i-am dat dreptul domnului Simion să blocheze o moţiune despre energie, cea mai importantă chestiune, este un lucru cu care nu am fost de acord, fapt pentru care am solicitat continuarea procedurii moţiunii. Am propus ca ea să fi dezbătută mâine sau poimâine. Cei din majoritatea PSD şi PNL au insistat să fie dezbătută astăzi, tocmai în speranţa că această dezbatere despre Virgil Popescu şi incapacitatea sa de a administra situaţia va trece pe sub radar. Deci, lucrurile sunt foarte clare: violenţa AUR şi a domnului Simion trebuie sancţionate de întreaga Românie şi e foarte bine că s-a văzut ce fel de partid extremist avem în Parlament. În egală măsură, e dreptul cetăţenilor României să asiste la dezbaterile despre energie", a argumentat Barna.În replică, George Simion i-a atras atenţia lui Dan Barna că "rămâne fără partid"."E incredibil! Domnul Barna spune despre golănie şi violenţă? (...) Domnul Barna vine şi face acelaşi lucru provocator pe care l-ar fi făcut ministrul Energiei, care este un hoţ şi spune despre Putin, că suntem un partid pro-rus. Domnule Barna, vedeţi că tocmai rămâneţi fără partid! Vedeţi-vă de treaba dumneavoastră şi lăsaţi orientările ideologice, care nu sunt în niciun caz pro-ruseşti - că dumneavoastră, prin tătucul Cioloş, sunteţi cu Macron şi cu Rusia -, lăsaţi chestiunile astea. Aşa că noi vom continua", a afirmat Simion.