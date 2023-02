Barry Keoghan, cel mai bun actor în rol secundar

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi actorii: Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin"), Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All At Once"), Eddie Redmayne ("The Good Nurse"), Albrecht Schuch ("All Quiet on the Western Front"), Micheal Ward ("Empire of Light).La ediţia din 2022, premiul BAFTA în această categorie i-a revenit actorului Troy Kotsur, graţie interpretării din pelicula ''CODA'', în regia lui Sian Heder.Gala din acest an a premiilor BAFTA, care se desfăşoară la această oră la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul britanic Richard E. Grant, după ce anul trecut, maestră de ceremonii a fost actriţa australiană Rebel Wilson. Marele favorit al galei este lungmetrajul "All Quiet On The Western Front", un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, care a primit un număr record de nominalizări - 14.