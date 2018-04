Băsescu anunţă o campanie de amploare în toată ţara: Un milion de semnături pentru o modificare crucială (VIDEO)

Conducerea Partidului Mişcarea Populară a decis, în şedinţa de marţi, 3 aprilie, să demareze o amplă campanie în toată ţara, pentru strângerea unui număr de un milion de semnături, cu scopul de a modifica legislaţia electorală. Potrivit preşedintelui PMP, Traian Băsescu, demersul are ca scop revenirea la alegerile în două tururi pentru primari.

"Am ajuns toţi la concluzia că menţinerea alegerilor într-un singur nu face decât să dea un rezultat care nu beneficiază de principiul de aur al alegerilor: jumătate plus unu din cei care participă. De exemplu, la Craiova, primăria s-a obţinut cu 7% din listele electorale. Este deja deformat principiul fundamental al democraţiei. Poate a fost bună la un moment dat ca soluţie, pentru a reduce cheltuieli, pentru a reduce timp de campanie, dar estge evident că trebuie să revenim, la fel cum am revenit de la votul uninominal, la alegerile în două tururi. În acest sens, toate filialele vor desfăşura campanii de strângere de semnături, încercând să strângem un milion de semnături într-un timp rezonabil", a declarat Traian Băsescu.

Sistemul actual, cu alegeri într-un singur tur, avantajează partidele mari, în special PSD, pentru că mandatul de primar este adjudecat de candidatul care obţine cele mai multe voturi într-un singur tur, indiferent dacă reprezintă un procent de 50% sau mai puţin.

