Băsescu, ATAC DUR la PSD, Năstase, Voiculescu și Kovesi: Propunere explozivă în privința Inspecției Judiciare

Traian Băsescu a spus, la România TV, că justiția a evoluat în ultimii ani în România. Fostul președinte a declarat, în același timp, însă, că "Inspecția Judiciară trebuie scoasă de sub controlul celor două secții ale CSM, dacă vrem să-și faca treaba cum trebuie."

"În 2004, justiția se făcea în sediul central al PSD, unde se discuta cui să i se facă dosare. Adrian Năstase spunea cui să i se facă dosare. Acum a ajuns la un nivel de independență absolută. Acum suntem într-o evoluție în care datorită independenței pe care n-au știu s-o prețuiască, magistrați, procurori au trecut la condamnări prin abuz de putere. Justiția în România nu s-a putut autocontrola. Acum încearcă PSD s-o pună sub control.

Lipsiți de decență sunt cei care vor să pună justiția sub control. PNL și USR sunt la fel de lipsiți de decență.

Infractori condamnați de teapa lui Năstase sau Voiculescu încearcă să se spele de lucrurile făcute de procurori. În același timp, și doamna Kovesi, în ciuda evidențelor, spune că DNA e o instituție perfectă.

Nu știu dacă există în momentul de față acoperiți în justiție. În mod normal, n-au ce să caute.

Inspecția Judiciară trebuie scoasă de sub controlul celor două secții ale CSM, dacă vrem să-și faca treaba cum trebuie. Ar trebui să fie un echivalent al Curții de Conturi", a declarat Traian Băsescu, într-o intervența telefonica, la România TV.