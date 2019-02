Băsescu despre eventuala candidatură la europarlamentare: 'Mi-aș putea servi țara, dar am patru nepoței'

Traian Băsescu a fost întrebat, luni la un post TV, când va lua o decizie cu privire la o candidatură pentru alegerile europarlamentare, acesta răspunzând „în ultima clipă”, potrivit mediafax.

Citește și: Atomica a fost lansată! Ce vrea să elimine Guvernul – Sute de mii de români sunt vizați

„Eu înțeleg foarte bine. În Senatul României ce mă înfurie acum este că după ce că nu avem grup, nu am dreptul nici să vorbesc. Nu numai că nu-mi strică. Eu sunt un om care știe foarte bine lucrurile acolo. Nu am luat o decizie. Nu simt nevoia să mai fac navetă. Nu numai că nu îmi strică o experiență. Eu sunt un om care știe bine, am stat 10 ani acolo, mi-aș putea servi țara, dar am patru nepoței”, a declarat Traian Băsescu, luni seară la TVR 1.

Alegerile europarlamentare au loc pe 26 mai 2019. PMP încă nu a finalizat lista candidaților la alegerile pentru Parlamentul European.