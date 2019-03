Băsescu: Dragnea pierde PSD dacă ia sub 30% la europarlamentare / Pro România nu este partid de perspectivă

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, marți, la Realitatea TV, că liderul PSD Liviu Dragnea nu are viitor politic, iar fostul premier Victor Ponta este „mai toxic” decât șeful social-democrat și partidul acestuia nu este unul de perspectivă.

„Deci el nu are viitor politic, va fi candidat dar niciodată nu va putea câștiga alegerile prezidențiale”, a spus Băsescu despre Dragnea. „Daca va obtine sub 30% la europarlamentare, Dragnea isi incheie mandatul de presedinte PSD si nu va putea candida la prezidentiale. Peste 30% vor da vina pe hainul Ponta care le-a luat din procente”, a adăugat fostul șef al statului.

Acesta a adăugat că Ponta se bate pentru sefia PSD.

„Nu (l-am reevaluat). Lui Ponta dati-i putere si va fi exact ca inainte: arogant, lipsit de scrupule, mincinos. Cine crede in Ponta doar pentru ca este in opozitie cu Dragnea, se insala. Un om pe care-l duce capul ca de ziua lui sa umple stadionul national ca sa-l proslaveasca....sigur, era si Crin Antonescu parte a spectacolului de sunet si lumina, ganditi-va ca omul asta, Victor Viorel Ponta, alaturi de liberali, in iulie 2012 au spulberat toate institutiile statului, Avocatul Poporului, presedintii celor doua camere ale Parlamentului, presedintele Romaniei. E la fel de nedemocrat, doar ca Dragnea e mai las si ar vrea sa ii faca altii treaba. Ponta si Dragnea se bat pentru partid, nu pentru Romania. Ei se bat pentru PSD. Pro România nu este partid de perspectiva, au plecat lideri, dar nu organizatii”, a declarat Băsescu.

„E o varianta cred mai toxica decat Dragnea”, a mai spus fostul președinte decat Ponta.

„Dragnea e las. Nici Ponta nu e vreo lumina, nu e mult mai fair decat Dragnea, dar oricum Dragnea e tipul lașului, a șiretului laș. El tot timpul e bolnav, or plecat din țară când se întâmplă evenimente, uitați-vă cum se ferește să își asume”, a adăugat acesta.

