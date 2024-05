Băsescu, foc și pară pe șeful AEP: 'Toni Greblă are un singur lucru în cap: 'Băsescu m-a băgat la pușcărie cu struții''

Fostul președinte Traian Băsescu susține că partidului pe care l-a fondat - PMP - nu îi rămâne decât să conteste alegerile dacă nu primește banii de subvenție pentru partide de la Autoritatea Electorală Permanentă. El crede că șeful AEP, Toni Greblă, 'pedepsește' PMP-ul pentru dosarul fermei de capre și struți 'izbucnit' pe vremea când Băsescu era la cârma țării.

„V-aș mai spune un lucru care, după părerea mea, pune sub semnul întrebării corectitudinea alegerilor. Acum un an și jumătate a fost ales (n.r. Eugen) Tomac în funcția de președinte (n.r. al PMP). De un an și jumătate, abia ieri s-a pronunțat instanța că Tomac este președinte. Exact, și AEP nici astăzi nu dă drumul la banii de subvenție pentru acest partid. Au făcut tot ce s-a putut să elimine PMP din spectrul public. N-au reușit”, a afirmat Traian Băsescu. „Să lași de un an și jumătate partidul fără bani… Au rămas toți amărâții ăia care stingeau și aprindeau lumina. Funcționarii de la filiale sunt neplătiți, unii au plecat. Pur și simplu sabotează un partid europarlamentar”, a mai spus Băsescu.

„(...) Dacă nici după hotărârea judecătorească dată atât de târziu, azi, de recunoaștere a congresului din 2022... dacă nici mâine nu primesc banii de subvenție, nu pot decât să conteste alegerile, pentru că este un partid lăsat fără resurse (…). Neavând deschisă finanțarea pentru subvenție, nu pot face împrumuturi, că nimeni nu îl împrumută știind că nu primește subvenția. Însă Toni Greblă, atitudinea tipică bolșevicului, are un singur lucru în cap: 'Băsescu m-a băgat la pușcărie cu struții' - Habar n-am avut, am aflat de la televizor - să îi distrug partidul! Deci atâta minte avem, că judecăm electoral situația din România”, a explicat Traian Băsescu în direct la B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Povestea unei...mișcări populare în instanță

Amintim că astăzi, Tribunalul București a pronunțat o hotărâre favorabilă Partidului Mișcarea Populară (PMP) în cadrul unei acțiuni legale privind validarea documentelor și hotărârilor adoptate la Congresul partidului din 19 februarie 2022. Instanța a respins toate excepțiile invocate de intervenienți și a dispus înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a documentelor prezentate, inclusiv alegerea lui Eugen Tomac în funcția de președinte.

În hotărârea pronunțată miercuri, 22 mai, Tribunalul București a respins ca neîntemeiate excepțiile privind lipsa calității de reprezentant legal a președintelui PMP, Eugen Tomac, precum și excepțiile referitoare la lipsa calității de reprezentant convențional a avocaților Budă Radu Constantin și Mihai Daniela. De asemenea, instanța a respins excepțiile privind lipsa calității procesuale active a reclamantului și lipsa de interes în formularea acțiunii.

Instanța a admis cererile de intervenție accesorie în interesul reclamantului formulate de Ciocoi Cristian-Gabriel și Chiriac Ștefan-Cristian, anulând ca netimbrată cererea de intervenție accesorie formulată de Cobirlie Ștefan-Cristian. Cererile de intervenție în interes propriu formulate de alți intervenienți, inclusiv Diaconescu Cristian și Pițigoi Ioan-Adrian, au fost respinse ca neîntemeiate. Instanța a luat act de renunțarea la judecată a intervenienților Negruț Clement, Botea Viorel și Frățică Iulian. Hotărârea pronunțată pe 22 mai 2024 poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile de la comunicare.

Pentru PMP, este o etapă importantă în confirmarea legalității și validității deciziilor adoptate la Congresul din 2022, asigurând continuitatea și stabilitatea conducerii partidului sub președinția lui Eugen Tomac. Scandalul pentru conducerea PMP a fost tranșat de către Curtea de Apel București în luna aprilie. Eugen Tomac a câștigat și recursul în procesul pe care l-a avut cu Cristian Diaconescu. Acesta a contestat Congresul PMP din anul 2022 și a spus că alegerea lui Eugen Tomac a fost ilegală. În baza acestei contestații, gruparea lui Cristian Diaconescu a inițiat negocieri cu mai multe partide, inclusiv o fuziune cu PNL.

Din cauza situației juridice dintre Eugen Tomac și Cristian Diaconescu, inițial, Biroul Electoral Central a respins înscrierea Alianței Dreapta Unită. În urma contestației la ICCJ, Eugen Tomac a avut câștig de cauză, iar Alianța Dreapta Unită a fost înscrisă la tribunal.