Băsescu îi raspunde lui Robert Turcescu

După ce Robert Turcescu i-a criticat decizia de a se retrage de la conducerea PMP, Traian Băsescu îi dă replica deputatului PMP.

"Eu m-aş fi aşteptat ca dumneavoastră, ca parlamentar, să mergeţi prin ţară. Eu m-aş fi aşteptat ca dumneavoastră, în calitate de parlamentar al PMP, să fiţi capabil să vă rezolvaţi problema cu secretara de la Constanţa. Sau nu ştiţi ce mi-aţi spus mie în faţă? Dacă secretara mă dă în judecată, eu plec din partid. Păi vreţi să ne vindeţi dimensiunea dumneavoastră gigantică aici sau e discursul premergător plecării? Totul are o limită, iar eu nu v-am anunţat astăzi, domnul Turcescu, eu am cerut convocarea congresului în octombrie anul trecut şi tot aţi amânat-o. De anul trecut, din octombrie, v-am spus că îmi doresc să renunţ la conducerea PMP din convingere că este timpul unei echipe mai tinere. Ce vreţi, să ajung ca Iliescu să mă târâi prin partid? Ce pot să înţeleg? Că obiectivul dumneavoastră este să ne ocupăm de lucrurile de aici, din ţară, cu prioritate. Am înţeles din discurs dispreţul pentru proiectul unionist. Vreau să vă spun că mi-e drag şi pentru că ţin la el am considerat că este timpul să vină o echipă care să convingă că reunificarea ţării este o prioritate", a spus Băsescu, la congresul PMP, conform agerpres.



În context, el a adăugat că prioritate nu este "doar bâlciul de pe Dâmboviţa" şi că reunificarea este fundamentală.



"Vă dorim tot binele din lume şi nu vă luaţi după chestiuni... 'barca găurită', 'ne-a lăsat căpitanul nostru'. Măi oameni buni, un comandant are şi el o licenţă care expiră. Licenţele nu-s veşnice. Nava e la cheu sigur, aşa că problema este obiectivul: reunificarea României cu Republica Moldova", a încheiat el.