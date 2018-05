Băsescu, părăsit de încă un vicepreşedinte PMP. Plecare cu acuzaţii, după un gest umilitor al fostului preşedinte

Roxana Iliescu a anunţat, marţi, că iese din Partidul Mişcarea Populară, demisionând totodată şi din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş.

''Ca urmare a discuției avute la București cu președintele partidului, în biroul acestuia, am convenit de comun acord că este în interesul organizației PMP Timiș să revin asupra deciziei de a părăsi partidul, având în vedere inclusiv poziția de vicepreședinte al Consiliului Județean pe care astăzi o ocup în numele PMP. Nu știu de ce, chiar am avut senzația că stau de vorba cu oameni serioși. M-au mai păcălit odată. Ultima dată. Nu mai am nici timp și nici răbdare pentru minciuni, umilințe și trădări, nici măcar din partea lui Traian Băsescu. Nu, nu plec în vreo țară cu palmieri. Mă întorc la Timișoara, mă întorc între prieteni, între oameni care merg pe stradă cu fruntea sus. Astăzi, 22 mai 2018 denunț adeziunea mea la PMP si renunț la orice formă de apartenență la această organizație politică”, a scris Roxana Iliescu pe contul ei de Facebook.

Marți, la Consiliul Executiv Național al PMP, preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Traian Băsescu, a invitat-o afară pe Roxana Iliescu, pe motiv că aceasta a demisionat.

''Roxana, te văd aici? Păi draga mea, ai demisionat din această structură. Te rog! Să ne obișnuim să nu ne mai jucăm'', i-a spus Traian Băsescu Roxanei Iliescu.

