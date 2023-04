Bătaie mare pe mașinile rulate. Creșteri mari de prețuri în ultima perioadă. Ce se caută cel mai des

Pe o piață afectată încă de criza cipurilor, cu liste de așteptare la autoturismele noi, românii caută mașini rulate de cel mult cinci ani vechime, cu un preț care nu depășește 25.000 de euro.

Deși criza cipurilor s-a atenuat parțial, industria auto rămâne una destul de complicată mai ales din cauza listelor de așteptare care continuă să existe pentru românii care își doresc mașini noi. Drept urmare, piața autoturismelor rulate este una în expansiune nu neapărat prin creșterea importurilor de astfel de mașini, cât prin majorarea serioasă a prețurilor la autoturisme. Astfel, conform datelor analizate de Autovit, dacă piața mașinilor second-hand s-a încheiat în anul 2022 cu cel mai mic număr de noi înmatriculări din România pe acest tronson din ultimii 6 ani, segmentul de piață al reînmatriculărilor (autoturisme achiziționate de persoane fizice sau juridice din România) a încheiat anul 2022 cu peste 620.000 de unități tranzacționate, acesta fiind al doilea an consecutiv când este depășit pragul de 600.000 de mașini.

SUV-urile, la mare căutare

Mai mult, valoarea mașinilor puse la vânzare în 2022 pe cea mai mare platformă online de anunțuri auto din România a fost de peste 4 miliarde euro, în creștere cu 13% față de 2021. „Cele mai multe anunțuri publicate au fost pentru mașini cu valori cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro (31%), urmate de cele pentru modele între 5.000 și 10.000 de euro (26%) sau sub 5.000 de euro (22%). (...) Cei mai mulți utilizatori au căutat mașini al căror an de fabricație să nu fie mai vechi de 2017 și care să se încadreze între 10.000 și 25.000 de euro. La fel ca în 2021, SUV-urile au fost cele mai populare modele de caroserie și au avut și cele mai multe anunțuri în platformă – peste 67.000 de anunțuri, reprezentând 32% din total“, se arată în studiu.

Cele mai mari creșteri de preț

Drept urmare, prețul mediu al mașinilor second-hand aflate pe piață a crescut serios. „La finalul anului 2022, prețul mediu al mașinilor prezente pe autovit.ro a fost de 11.198 de euro, mai mare cu 3% față de prețul mediu din ianuarie 2022, dar cu 18% față de decembrie 2021. Ceea ce înseamnă că mașinile second-hand au intrat pe piață cu prețuri mai mari încă de la începutul lui 2022, fluctuațiile de preț fiind, apoi, foarte mici pe parcursul întregului an. Față de finalul lui 2020, însă, prețul mediu al mașinilor a crescut cu 46%, de la 7.664 de euro, în decembrie 2020, la 11.198 de euro, în decembrie 2022“, se mai arată în studiu. De precizat că, din punct de vedere procentual, raportat la anul de fabricație, cel mai mult s-au scumpit mașinile cu o vechime cuprinsă între 5 și 10 ani. În decembrie 2022, prețul mediu pentru această categorie a fost cu 23% mai mare decât în decembrie 2021 și cu 49% mai mare decât în decembrie 2020. Cel mai puțin s-au modificat prețurile mașinilor mai vechi de 10 ani. „Comparativ cu 2021, anul trecut, cele mai populare modele de mașini au înregistrat creșteri de prețuri între 16% și 26%. Cea mai mare evoluție a prețului mediu o înregistrează BMW seria 3, care avea un preț mediu de 11.342 euro în 2021, urcând la 18.254 euro în 2022. Urmează Audi A4 și Dacia Logan, cu creșteri ale prețului mediu de 25%“, se mai arată în analiză.

Majoritatea românilor au mașini mai vechi de 11 ani

Datele unui studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) arată că 62% dintre români au cel puțin un autovehicul în gospodărie, 45% au mașini mai vechi de 11 ani și doar unul din cinci (21%) are autovehicule cu vechime de maximum 5 ani. De asemenea, trei sferturi dintre aceștia au cumpărat autoturismul la mâna a doua. Mai mult de jumătate (54%) dintre respondenți au autovehicule care utilizează drept combustibil motorina, 36% utilizează benzina, 6% – GPL, 2% spun că dețin un autovehicul hibrid și numai 1% au spus că folosesc energia electrică.

Mai mult de o treime (37%) au în plan să achiziționeze un autovehicul electric, dar principala barieră care blochează achiziția unui autovehicul electric este prețul ridicat, mai mult de jumătate (51%) spunând că nu își permit financiar. Unul din 10 respondenți invocă lipsa infrastructurii de încărcare, 6% – faptul că nu sunt prietenoase cu mediul, iar 4% – că au autonomie redusă.

Dintre cei care și-au cumpărat autovehiculul nou, 29% l-au achiziționat prin Programul RABLA.

Trei sferturi (76%) dintre intervievați susțin că, în ultimul an, au utilizat modalități de transport prietenoase cu mediul (pe jos, cu bicicleta, folosind transportul în comun, cu autoturisme electrice), 7 din 10 afirmă că au cumpărat produse de sezon și produse locale, pentru a evita produsele care sunt transportate de departe și, prin urmare, contribuie la emisiile de dioxid de carbon, iar 64% că au consumat foarte puține produse de origine animală, din comerț. Șase din 10 (61%) au redus, în ultimul an, utilizarea mașinii călătorind împreună cu alte persoane (carpooling) sau folosindu-și propriile mașini într-un mod mai eficient. Unul din cinci (20%) participanți la sondaj spune că și-a achiziționat, în ultimul an, o mașină care consumă mai puțin sau e mai prietenoasă cu mediul (hibrid, electrică etc.), iar unul din 10 că, în aceeași perioadă, și-a instalat un echipament care produce energie regenerabilă (turbină de vânt, panouri solare etc.).