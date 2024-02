Bătălia pentru Avdiivka a intrat în cea mai sângeroasă etapă: ucrainenii luptă doar cu puști de asalt, în timp ce rușii încearcă o lovitură strategică (VIDEO)

Avdiivka a fost atacta intens de Rusia din octombrie 2023, deoarece trupele Moscovei urmăresc să încercuiască și să captureze orașul. „Situația din Avdiivka este dificilă, dar controlată. Lupte aprige au loc în interiorul orașului”, a spus Tarnavskyi. „Trupele noastre folosesc toate forțele și mijloacele disponibile pentru a descuraja inamicul”.

Tarnavskyi a spus că unitățile din zonele cele mai puternic atacate erau întărite cu trupe suplimentare. Brigada a treia de asalt a Ucrainei a confirmat pe 15 februarie că a fost redistribuită „urgent” la Avdiivka, pe măsură ce situația devine „extrem de critică”. „Conducerea trupelor este stabilă și eficientă”, a raportat Tarnavskyi. El a mai spus că resurse suplimentare, inclusiv muniție, au fost alocate unităților din regiune.

Tarnavskyi nu a abordat deficitul, dar a spus că trupele de pe teren se pregătesc pentru toate situațiile. „Au fost pregătite noi poziții și fortificații puternice continuă să fie pregătite pentru toate scenariile posibile”, a spus el.

Scăderea proviziilor de muniție reprezintă o amenințare gravă pentru forțele ucrainene care apără Avdiivka.

