Bateristul Hal Blaine, membru al Wrecking Crew, a murit

Bateristul Hal Blaine, membru al Wrecking Crew, cel mai important grup de muzicieni de studio din SUA, a murit luni, la vârsta de 90 de ani, scrie news.ro.

Decesul muzicianului, care a participat la înregistrarea a zeci de piese celebre din anii 1960 şi 1970 alături de grupul de elită, a fost anunţat de familia sa pe Facebook.

Blaine a participat la peste 35.000 de sesiuni de înregistrare, inclusiv pentru 6.000 de single-uri.

„Tobele lui Blaine se regăsesc în Hot 100, de regulă, aproape de top”, scria Dennis Diken într-un număr din 2017 al revistei Modern Drummer.

Clăparul Don Randi, coleg al lui Blaine în Wrecking Crew, a declarat pentru Variety că „el a fost un trend setter în ceea ce priveşte tobele din rock ‘n’ roll”.

Hal Blaine a lucrat pentru majoritatea producţiilor „Wall of Sound” ale lui Phil Spector, între care „Be My Baby” (Ronettes). El a participat la înregistrările pentru multe dintre albumele Beach Boys, inclusiv „Pet Sounds” (1966), şi pentru single-ul „Good Vibrations” (1966).

Blaine poate fi ascultat în piese precum „He’s a Rebel” (Crystals), „Mr. Tambourine Man” (Byrds), „Strangers in the Night” (Frank Sinatra), „Mrs. Robinson” şi „Bridge Over Troubled Water” (Simon & Garfunkel), „Aquarius/ Let the Sunshine in” (5th Dimension), „Close to You” (The Carpenters) şi „The Way We Were” (Barbra Straisand).

Unul dintre cei mai adaptabili percuţionişti de studio, el a colaborat şi cu Elvis Presley (pentru albume şi muzică de film), Sam Cooke, Dean Martin, Nancy Sinatra, The Monkees, The Mamas & The Papas, Cher, John Denver şi Steely Dan, între alţii.

Blaine a înregistrat în studiourile Capitol, Gold Star, United, Western şi RCA din Hollywood. El a lucrat pentru coloane sonore şi pentru programe de televiziune („Three’s Company”, „The Brady Bunch”).

„Am fost ca un pictor, din postura de baterist acompaniator. Mi-am folosit beţele precum pensulele unui pictor. Am completat spaţii şi am colorat munca mea în funcţie de povestea dată”, îi povestea el lui Diken.

Bateristul a lansat, în perioada 1963 - 1968, patru albume instrumentale sub nume propriu.

În 1967, a fost „bateristul casei” la festivalul Monterey Pop, acompaniind artişti care nu aveau o trupă, precum Rivers, Laura Nyro, The Mamas & The Papas şi Scott McKenzie.

Hal Blaine a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca acompaniator, în 2000, şi a primit premiul pentru întreaga activitate din partea Recording Academy în 2018.

În 2008, Denny Tedesco a realizat documentarul „The Wrecking Crew”, care spune povestea muzicienilor de studio.

La petrecerea pentru cea de-a 90-a aniversare, în februarie 2019, Hal Blaine a cântat la clubul jazz Baked Potato al lui Don Randi. La petrecere au fost prezenţi, între alţii, Charlie Watts de la The Rolling Stones şi Denny Seiwell de la Wings.

Hal Blaine a fost căsătorit şi a divorţat de cinci ori.