Bătrânii nimănui

Lucrul care ma dezgusta cel mai mult in Romania este atitudinea noastra fata de generatia a treia. Sunt intrigat de lipsa de grija si empatie a Statului fata de bunicii nostrii, au fost tratati inuman in pandemie si nici astazi comportamentul fata de ei nu s-a schimbat. Nu mai cumparam vaccinuri si masti, dar spitalele continua sa fie conduse de niste hiene tupeiste bune doar de semnat contracte pe achizitii.

Am reusit sa ne batem joc de ei timp de doi ani, prin manipularea indusa si frica sadita in sufletele lor. Cei mai saraci cu duhul dintre noi au incetat sa ii viziteze pentru “protectia lor”, un fapt care le-a hranit si mai mult tristetea si inutilitatea sociala. Gandul ca devii o povara pentru cei dragi este teribil, doar ca Romania a facut mai mult de atat. A decis sa ii marginalizeze si sa ii faca dispensabili. Ati uitat cu totii orele setate pentru ei in timpul maretului lockdown, in care alergau disperati sa isi acopere necesarul de alimente. Ati uitat de lipsa lor de acces la sanatate, pentru ca marii “eroi”, conducatori de spitale, sa doarma prin studiourile Tv. Ati uitat de urletele marelui ambulantier Arafat, acest sinistru calau posedat de ghotina protocoalelor.

Ma apuca furia cand ma gandesc la ce a fost in sufletele lor. Ma apuca groaza cand realizez ca tot ei sunt linia intai in razboiul cu preturile. Marea majoritate dintre cei in varsta sunt desnadajduiti. Nu inteleg vremurile si nu pot concepe cum generatia tanara este atat de haina si lipsita de empatie. Ce popor este acela care nu isi respecta batranii? Ce viitor sa aiba Romania, cand nu stim sa ne pretuim trecutul?

In lumea de azi, totul li se pare un nonsens. Este evident ca sunt o generatie de sacrificiu, atat de usor de manipulat cu televizorul. Si este firesc sa fie asa.

Nu ii poti spune unui om de 70 de ani ca aproape tot ce vede astazi este o minciuna, ca presa a devenit o trompeta din fanfara puterii, fara sa mai aiba simt critic sau inteligenta proprie. Marii analisti sunt niste comis-voiajori pe sume mici, plimbati intre diferite subiecte la ordinul stapanirii. Se joaca zilnic cu sufletele lor, boli, virusi, foamete sau seceta, fara sa se gandeasca macar o clipa la consecintele teribile ale acestor manipulari. Bunicii nostrii sunt o generatie care s-a raportat la presa decenii intregi ca la o putere independenta. Ei nu pot concepe ca astazi aproape totul este o minciuna, pentru ca nu vad sensul.

Modul mizerabil cum ii trateaza Romania este o rusine. Nu mai pretuim nimic din mostenirea lasata de aceasta generatie, nu mai avem timp sa le asiguram un minim confort. Spitalele ii trateaza ca pe niste saci de cartofi, desi exista toate conditiile ca ei sa fie ingrijiti decent. Nu mai exista timp pentru respect, totul este o nebunie care se desfasoara pe repede inainte. Toata valoarea si experienta acumulata de ei se va pierde in neant, pentru ca societatea de azi nu mai are nevoie de ei.

un comentariu de Dana Budeanu, pentru Verdict App