Bătrânul de-o vârstă cu România - la taclale cu prefectul de Arad

Prefectul judeţului Arad, Florentina Horgea, l-a vizitat marţi pe Ioan Lala, care a împlinit 100 de ani în luna februarie, iniţiativa fiind parte a campaniei "O viaţă cât un centenar", derulată de Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Arad, alături de cel care a împlinit un secol de viaţă se aflau fiul acestuia, Radu Lala, soţia sa, Livia, şi nepotul lor.Cu acest prilej, prefectul judeţului i-a adresat lui Ioan Lala, unul dintre puţinii vârstnici din judeţ care au atins 100 de ani, un mesaj de felicitare din partea ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, şi i-a oferit un tricolor şi o insignă cu inscripţia "România 100".De asemenea, Florentina Horgea i-a dăruit sărbătoritului un tort aniversar, inscripţionat cu sigla Anului Centenar.Alături de prefect l-au mai felicitat pe Ioan Lala şi comisar-şef Ioan Tamaş, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, colonel Claudiu Daniel Burlan, şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, colonel Cosmin Turcuş, împuternicit prim-adjunct al inspectorului-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, purtătorii de cuvânt ai IPJ Arad, IJJ Arad, Poliţiei de Frontieră Arad, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, Prefecturii judeţului Arad."Atmosfera din timpul vizitei a fost jovială. Ioan Lala se bucură de o sănătate de fier. Nepotul său, medic cardiolog, i-a spus că are o inimă puternică, după ce l-a consultat în amănunţime. Lui Ioan Lala nu i s-a prescris niciun medicament, se deplasează fără ajutor - poate doar auzul să-i fi slăbit întrucâtva -, mănâncă după un program zilnic bine stabilit şi acum, ca în mai toată viaţa sa, nu a făcut excese de niciun fel. Cu un simţ al umorului intact, bătrânul le-a povestit celor prezenţi că doar uneori mai bea câte un păhărel de ţuică, înainte de masă, pentru poftă de mâncare", se arată în comunicat.Cel mai mult însă lui Ioan Lala i-a făcut plăcere să vorbească despre anii tinereţii.'Am fost încorporat în armată în 1939, la o unitate de grăniceri, iar în '41 a început războiul. Cei mai grei patru ani din viaţa mea au fost anii de război. Să nu mai dea Dumnezeu niciodată pe pământ aşa o urgie! Prin ce-am trecut, la Cernăuţi, câtă foame, cât chin... Şi când am trecut Prutul, ce greu a fost...', a spus bătrânul. Agerpres scrie că musafirii lui Ioan Lala au fost uimiţi de memoria bătrânului, care a povestit cu lux de amănunte câteva întâmplări hazlii de pe front. Şi-a amintit inclusiv numele unui comandant de companie din Poiana Sibiului: 'Oprean pe nume, era mare specialist. Ştia front! Cu el am făcut războiul. Patru ani încheiaţi n-am dormit într-un pat normal, ca oamenii, ci numai pe unde-am apucat', a povestit el.Sărbătoritul le-a mai povestit oaspeţilor că este originar din oraşul Beiuş, judeţul Bihor, unde a pornit în viaţă ca ucenic măcelar, însă după război a lucrat ca om de serviciu şi portar într-o şcoală din localitatea de baştină. Este pensionar din 1978 şi văduv de la 68 de ani.Uşor căzut pe gânduri, acesta a spus: 'De când s-a dus soţia mea, am mai stat singur la Beiuş până am împlinit 88 de ani, fiindcă nu mai puteam merge pe bicicletă iarna. Atunci am venit aici, la Arad, la copii'.Incredibila vitalitate a pensionarului Ioan Lala, ajuns la un secol de viaţă, i-a impresionat pe toţi cei prezenţi.'Mă bucur nespus că am ocazia să fiu alături de vârstnicii de lângă noi şi să marcăm public, în cazul celor care ating un secol de viaţă, în chiar Anul Centenarului, împlinirea a 100 de ani. Consider că un secol de viaţă nu este puţin lucru. Acestea sunt destine rare şi sunt fericită să fiu alături de oameni ca ei, să ne bucurăm cu toţii de vitalitatea lor!', a declarat prefectul Florentina Horgea, potrivit sursei citate.