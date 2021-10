BBC va difuza un documentar despre Freddie Mercury, care include interviuri cu membrii formaţiei Queen

BBC Two va difuza documentarul „Freddie Mercury: The Final Act” în noiembrie. După 30 de ani de la moartea lui Mercury, în noiembrie 1991 din cauza complicaţiilor cauzate de SIDA, documentatul de 90 de minute spune povestea ultimului capitol din viaţa solistului formaţiei Queen, precum şi drumul până la concertul epic de pe stadionul Wembley, care a urmat în aprilie 1992, informează News.ro.

Documentarul va include noi interviuri cu Brian May şi Roger Taylor, sora lui Freddie, Kashmira Bulsara, prietenii lui Anita Dobson şi David Wigg, precum şi cu asistentul personal, Peter Freestone, scrie Variety.

Cei care au cântat la concertul tribut, Gary Cherone (Extreme), Roger Daltrey (The Who), Joe Elliott (Def Leppard), Lisa Stansfield şi Paul Young, precum şi promoterul Harvey Goldsmith, sunt intervievaţi. Apar în film şi cei care au văzut impactul HIV/ SIDA pentru prima dată, cum ar fi medici, supravieţuitori sau activişti ca Peter Tatchell.

După moartea lui Mercury, colegii săi May şi Taylor, împreună cu managerul formaţiei Queen, Jim Beach, au reunit muzicieni celebri, între care Elton John, David Bowie, George Michael, Annie Lennox, şi au decis să-i comemoreze viaţa prietenului lor în unul dintre cele mai mari concerte din istorie. Au participat peste 70.000 de oameni şi mai mult de un miliard au privit la televizor evenimentul.

„Freddie Mercury: The Final Act” este produs de Rogan Productions, regizat de James Rogan şi produs de Dan Hall, cu Mark Hedgecoe, Soleta Rogan şi Simon Lupton în calitate de productători executivi. A fost comandat de Owen Courtney de la BBC Music.

BBC Two va prezenta în noiembrie şi „Queen at the BBC”, un special de o oră, cu unele dintre cele mai importnate momente muzicale ale lui Mercury, May, Taylor şi John Deacon care au fost difuzate pe BBC de-a lungul anilor, în noiembrie.